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12:20 (мск), источник: m24.ru

TUI Россия аннулирует туры за рубеж с 20 марта

Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за пределы России до нормализации эпидемиологической обстановки.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано244 602+25 175
Скончалось10 031+1 085
Выздоровело86 033+1 880
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
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TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля, передает ТАСС.

Клиентам предлагают перебронировать их на российские направления или более поздние даты, либо перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты будущей заявки тех же туристов. Перенос средств на заявку с теми же туристами производится по курсу на день оплаты их аннулированной заявки.

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19 марта Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы России до нормализации эпидемиологической обстановки. Организованным туристам посоветовали обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок. Операторов попросили отказаться от реализации туров за границу и оказать содействие в перебронировании.

В связи с распространением COVID-19 Ростуризм запустил форму обратной связи для туристов. Туристы, находящиеся в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму для оперативного контакта. Подать информацию о своей заграничной поездке можно через мобильное приложение «Зарубежный помощник» МИД России.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал полный список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры. Это авиарейсы, выполненные с середины февраля 2020 года. В перечень попали рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на коронавирус. По всей стране введен режим повышенной готовности.

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