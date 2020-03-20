В Кремле отказались признавать рубль «одной из самых слабых валют» в мире

«Эти дневные волатильности, скачки (курса рубля — ИФ), это, конечно, неприятно. Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым идеальным штормом в мировой экономике и эмоциональными последствиями. Да, это, к сожалению, реальность, но вы видите, что принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством», — сказал пресс-секретарь в пятницу в беседе с журналистами.
Такие волатильности случаются, они были, вы помните, несколько лет назад, но всегда им на смену приходит период стабильности. Опять же, потому что макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, они позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Прокомментировать тот факт, что российский рубль, по выражению журналистов, «стал одной из самых слабых валют», пресс-секретаря попросили в ходе его общения с представителями СМИ в пятницу.
«Вы знаете, клеить такие ярлыки на основе трех-четырех дневной динамики — непрофессионально по меньшей мере», — сказал Песков.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, вернется ли рубль в итоге к курсу на начало года. «Вот это вопрос не ко мне», — сказал представитель Владимира Путина.