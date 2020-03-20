Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
10Умер Эдуард Лимонов
13:26 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле отказались признавать рубль «одной из самых слабых валют» в мире

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Российские макроэкономические параметры позволяют с уверенностью прогнозировать, что волатильность рубля сменится стабильностью его курса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также отказался признать российскую валюту «одной из самых слабых» в мире.

ЦБ: $ 80.1570   +2.94 € 87.2669   +2.38 ММВБ: $ 78.5850   -0.54 € 84.4700   -0.18
Источник: Reuters

«Эти дневные волатильности, скачки (курса рубля — ИФ), это, конечно, неприятно. Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым идеальным штормом в мировой экономике и эмоциональными последствиями. Да, это, к сожалению, реальность, но вы видите, что принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством», — сказал пресс-секретарь в пятницу в беседе с журналистами.

Такие волатильности случаются, они были, вы помните, несколько лет назад, но всегда им на смену приходит период стабильности. Опять же, потому что макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, они позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Прокомментировать тот факт, что российский рубль, по выражению журналистов, «стал одной из самых слабых валют», пресс-секретаря попросили в ходе его общения с представителями СМИ в пятницу.

«Вы знаете, клеить такие ярлыки на основе трех-четырех дневной динамики — непрофессионально по меньшей мере», — сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, вернется ли рубль в итоге к курсу на начало года. «Вот это вопрос не ко мне», — сказал представитель Владимира Путина.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса
В Италии из-за большого числа умерших гробы вывозят военные
TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта
На Манежной площади поменяли памятник маршалу Жукову (фото)
Дикие животные вышли на пустующие улицы городов (фото)
Тест: отличите правду о коронавирусе от мифов
«Самый красивый» депутат рассказал, как защититься от COVID-19
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Авто
Цены на заправках в США: бензин стоит 21 рубль Эксперты предупреждают – если цены на нефть останутся низкими долгое время, то это нанесет серьезный удар по перспективам развития электромобилей
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
«Яжпать»: как волгоградец один растит «солнечного» сына (фото) Мишу растит папа Женя, а мама платит алименты на содержание малыша
Леди
10 средств, которые должны быть в каждой аптечке Лучше всего иметь все необходимое под рукой для лечения разных вирусов и прочих популярных напастей. Только не забывай проверять срок годности.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь