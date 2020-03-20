15:11 (мск), источник: Ведомости
Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю
Он рос всего минуту, а затем стал падать.
Рубль отреагировал ростом на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. Рубль укреплялся в пятницу еще с открытия торгов, но после объявления ЦБ за минуту подорожал еще на 48 коп. к доллару и евро — до 78,1 и 83,98 руб. соответственно. Но закрепиться на этих уровнях российской валюте не удалось, и к 14.00 мск курс доллара вернулся к 78,97 руб. (минус 15 коп. к закрытию четверга), а евро стоил 84,79 руб. (+14 коп.).
Рост рубля в первую минуту может быть связан с покупками спекулянтов, но этого эффекта не хватило надолго, сетует руководитель департамента инвестиционных продуктов Sova Capital Георгий Майоров. Рубль получил бы поддержку в случае повышения ключевой ставки — возможно, некоторые инвесторы оказались разочарованы решением ЦБ сохранить ставку, что и привело к обратному скачку вверх, полагает он. С другой стороны, фундаментально на рынке ничего не поменялось, так что рубль, вероятно, вернется к уровням, на которых торговался перед объявлением регулятора, и продолжит следовать за нефтяными котировками, ожидает Майоров.
ЦБ в своем комментарии назвал падение рубля временным. «Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором», — говорится в его комментарии. Баррель Brent к 14.05 мск дорожал на 4,4% до $29,77.
Инвесторы видят, что ЦБ не считает нынешние условия критическими и это позволяет ему не повышать ставку, но ситуация такова, что текущая ставка не гарантирует, что при новой волне рыночного пессимизма рубль не вернется к 82−83 руб./$, говорит главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. И даже если бы сегодня ЦБ повысил ставку до 7,5−8%,
Большинство участников рынка ждали, что ЦБ сохранит ключевую ставку, поэтому отреагировали не на сообщение регулятора, а на нефтяные котировки, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Стоимость нефти Brent утром превысила отметку в $30, но после часа дня начала снижаться, а ближе к двум снова упала ниже $30, следом за ней начал терять позиции и рубль, объясняет он.
Анна Третьяк, Анна Михеева