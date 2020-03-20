Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса

Авиакомпания Azur Air c 22 марта по 20 апреля останавливает полеты из России, говорится в сообщении перевозчика. При этом авиакомпания пока продолжает выполнять рейсы для возвращения россиян
По данным «СПАРК-Интерфакса», она принадлежит ООО «Ван2Флай» (55% владеет Анна Фукалова и 45% — Наталья Кочкар). По итогам 2019 г. компания перевезла 5,8 млн пассажиров (+37% год к году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России.
Таким образом, Azur Air поддержала решение стратегического партнера — туроператора Anex Tour — отменить на этот же период все завозные рейсы из России. Решение поможет сохранить здоровье россиян и позволит тысячам туристов избежать самоизоляции после возвращения, уточнили в
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Аналогичное решение ранее принял туроператор TUI. Компания сообщила о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за границу с 20 марта по 30 апреля. Туроператор «Библио глобус» также сообщил об отмене туров: туры на Кипр приостанавливаются до 30 апреля, в Чехию — до 17 апреля, в Италию — до 28 апреля, в Индию — до 15 апреля, в Грецию — до 30 апреля. Помимо этого компания аннулирует туры в ОАЭ, Тунис, Испанию, Черногорию, Турцию, Танзанию, Болгарию. С 20 марта по 25 апреля все полетные программы также отменил туроператор «Интурист». Компания пообещала выполнять рейсы только для возвращения туристов на родину.
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По его словам, причиной могут стать падающие доходы авиакомпаний
Ирина Чевтаева, Александр Воробьев