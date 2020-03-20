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17:48 (мск), источник: РИА Новости

Сечин заявил, что Россия не занимается демпингом на рынке нефти

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия не занимается демпингом на рынке нефти, который настоящий момент находится под влиянием политических факторов, а не экономических, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Источник: РИА Новости

«Мы не демпингуем, в отличии от них. Поэтому наша эффективность, может, даже и выше», — сказал Сечин в анонсе телепрограммы «Международное обозрение».

«Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики», — также сообщил глава «Роснефти».

«Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает», — добавил он.

«ОПЕК+, конечно, вносил свою лепту в балансировку рынка», — отметил при этом Сечин.

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Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, появлялись сообщения о том, что ряд стран ОПЕК начали предлагать своим клиентам скидки на апрель. Более того, агентство Рейтер писало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно Саудовская Аравия официально объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в сутки выше производственных мощностей королевства.

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Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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