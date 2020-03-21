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01:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне потратили 80 млрд рублей за неделю на стихийные покупки

В России в период 7—13 марта объем покупок возрос на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей. В денежном выражении дополнительные расходы, по оценке «СберДанных», составили 80,1 млрд руб. При этом самый бурный рост трат зафиксирован на бытовую технику и электронику, а не на лекарства или продукты.

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20 мартаЧисло случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
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В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано271 629+29 438
Скончалось11 280+1 437
Выздоровело87 403+2 441
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА "Новости"

«Активные закупки бытовой техники — уже наблюдавшаяся ранее реакция потребителей на снижение курса рубля», — говорится в анализе «СберДанных», который есть в распоряжении «Ъ».

Траты в аптеках увеличились на 7,6% (около 2 млрд руб.). В тоже время существенно просели продажи авиабилетов (на 33%) и траты на отели (27%).
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Напомним, по данным Минпромторга, наблюдается повышенный спрос населения на продукты длительного срока хранения: крупы (гречка, рис, овсянка, пшено), муку и макароны, мясо, мясную гастрономию и рыбу, консервы, молочную продукцию, соль, сахар и чай.

Банк России не видит рисков резкого устойчивого роста цен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, на потребительском рынке есть проинфляционные факторы, но в дальнейшем покупки впрок могу привести к снижению спроса и окажут дезинфляционное влияние.

На фоне обвала мировых рынков из-за низких цен на нефть и пандемии коронавируса COVID-19 резко вырос ажиотаж на продукты питания, в особенности бакалею. На этом фоне крупнейшие розничные сети России приняли решение ввести временный мораторий на применение штрафных санкций за недопоставку товаров.

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