Россияне потратили 80 млрд рублей за неделю на стихийные покупки

«Активные закупки бытовой техники — уже наблюдавшаяся ранее реакция потребителей на снижение курса рубля», — говорится в анализе «СберДанных», который есть в распоряжении «Ъ».
Напомним, по данным Минпромторга, наблюдается повышенный спрос населения на продукты длительного срока хранения: крупы (гречка, рис, овсянка, пшено), муку и макароны, мясо, мясную гастрономию и рыбу, консервы, молочную продукцию, соль, сахар и чай.
Банк России не видит рисков резкого устойчивого роста цен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, на потребительском рынке есть проинфляционные факторы, но в дальнейшем покупки впрок могу привести к снижению спроса и окажут дезинфляционное влияние.
На фоне обвала мировых рынков