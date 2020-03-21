Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

«Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до $60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал Сечин журналистам (цитата по ТАСС).
Он не считает, что существующие цены драматичные, но они не приносят большой радости.
Глава «Роснефти» утверждает, что нефтекомпания может вести добычу на существующем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку, при этом не будут снижаться объемы добычи. По его словам, себестоимость добычи у «Роснефти» составляет $3,1 за баррель.
Кроме того, в эфире телеканала «Россия 24» Сечин сказал, что ОПЕК+ уже утратила свое значение и сейчас на рынке работают другие факторы — политические, санкционные, пандемия коронавируса, рынок потребления и стагнация экономики. Он рассказал, что пока Россия снижала добычу по соглашению ОПЕК+, США стали первыми в мире по добыче нефти, чего никогда не было.
Смысл есть в том, чтобы сохранить долю рынка потребления. Вот если вы отдадите свою долю рынка, вы больше никогда туда не вернетесь.
Игорь Сечин(цитата по «РИА Новости»)
Напомним, цены на нефть с начала марта упали почти в два раза из-за коронавируса, отказа от сделки ОПЕК+ и наращивания добычи Саудовской Аравией. Ранее глава «Роснефти» рассказал, что нефтекомпания не занимается демпингом цен.