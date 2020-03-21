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01:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти. При этом нефтекомпания, по его словам, может вести добычу на текущем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку. Он считает, что ОПЕК+ утратила свое значение, а Россия должна сохранить долю на рынке.

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Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до $60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал Сечин журналистам (цитата по ТАСС).

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Он не считает, что существующие цены драматичные, но они не приносят большой радости.

Глава «Роснефти» утверждает, что нефтекомпания может вести добычу на существующем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку, при этом не будут снижаться объемы добычи. По его словам, себестоимость добычи у «Роснефти» составляет $3,1 за баррель.

Кроме того, в эфире телеканала «Россия 24» Сечин сказал, что ОПЕК+ уже утратила свое значение и сейчас на рынке работают другие факторы — политические, санкционные, пандемия коронавируса, рынок потребления и стагнация экономики. Он рассказал, что пока Россия снижала добычу по соглашению ОПЕК+, США стали первыми в мире по добыче нефти, чего никогда не было.

Смысл есть в том, чтобы сохранить долю рынка потребления. Вот если вы отдадите свою долю рынка, вы больше никогда туда не вернетесь.
Игорь Сечин
(цитата по «РИА Новости»)

Напомним, цены на нефть с начала марта упали почти в два раза из-за коронавируса, отказа от сделки ОПЕК+ и наращивания добычи Саудовской Аравией. Ранее глава «Роснефти» рассказал, что нефтекомпания не занимается демпингом цен.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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