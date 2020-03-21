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Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
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06:58 (мск), источник: РИА Новости

ТПП считает, что 3 миллиона предпринимателей могут прекратить работу

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Порядка трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением нового коронавируса затянется. Об этом рассказали РБК в Торгово-промышленной палате (ТПП).

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20 мартаЧисло случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано275 429+30 912
Скончалось11 397+1 367
Выздоровело88 250+2 225
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА "Новости"

«Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

По ее словам, потерять работу могут 8,6 миллиона человек.

Дыбова подчеркивает, что значительная часть малого и среднего бизнеса в России — арендаторы точек в торговых центрах и на рынках.

«Арендные платежи — первая проблема во всех регионах», — считает она.

Вице-президент ТПП уточнила, что многие предприниматели взяли кредиты по льготной программе, и сейчас есть существенный риск, что теперь они не смогут расплатиться с банками.

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Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Центробанк принимает меры для поддержки экономики и граждан, в частности, будет расширена программа рефинансирования для малого и среднего бизнеса, также дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц.

Также Мишустин назвал такие меры, как поддержание доступности ипотеки, снижение регуляторной, надзорной нагрузки на финансовые организации.

Распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По всему миру заразились около 210 тысяч человек, более девяти тысяч из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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