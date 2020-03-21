ТПП считает, что 3 миллиона предпринимателей могут прекратить работу

«Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — отметила
По ее словам, потерять работу могут 8,6 миллиона человек.
«Арендные платежи — первая проблема во всех регионах», — считает она.
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Центробанк принимает меры для поддержки экономики и граждан, в частности, будет расширена программа рефинансирования для малого и среднего бизнеса, также дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц.
Также Мишустин назвал такие меры, как поддержание доступности ипотеки, снижение регуляторной, надзорной нагрузки на финансовые организации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По всему миру заразились около 210 тысяч человек, более девяти тысяч из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.