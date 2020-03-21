Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
15Пустые популярные туристические локации
08:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».

Источник: Агентство «Москва»

По мнению политика, такая мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Кроме того, он предложил снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

Ранее 21 марта издание The New York Times пришло к выводу, что российская экономика способна выдержать мировой кризис, так как после введения санкций она стала более стрессоустойчивой.
Читайте также
Путин: в России в отличие от Франции при пенсионной реформе сохранили почти все льготы

По мнению американских журналистов, именно ограничения западных стран и ответные шаги России позволили экономике страны подготовиться к внешним стрессам.

18 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Реакция Путина на шутку Галкина о нем
Модель оголилась в метро благодаря коронавирусу. Фото
Познер озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
В Италии призвали отменить санкции против России
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
США обвинили РФ, Китай и Иран в дезинформации по коронавирусу
Личный фотограф раскрыл секрет снимка «страдающего» Ельцина
Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Авто
Цены на заправках в США: бензин стоит 21 рубль Эксперты предупреждают – если цены на нефть останутся низкими долгое время, то это нанесет серьезный удар по перспективам развития электромобилей
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Рамзан Кадыров: все и так умрут
С 1 апреля вырастут минимальные пенсии
Популярные темы на «Детях»
А на кой всем гречка? 392
Детское время: угадайка к конкурсу рассказов 330
Забавные картинки 285
Двойные стандарты или о женском и мужском 237
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь