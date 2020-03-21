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09:40 (мск), источник: РИА Новости

Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано275 452+30 929
Скончалось11 402+1 371
Выздоровело88 258+2 226
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: AP 2020

Ранее Кудлоу заявил, что рассматриваемый в конгрессе законопроект доведет пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса до 1,3 триллиона долларов. Власти ожидают, что он будет принят уже на следующей неделе.

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«Минимальный размер пакета, который мы рассматриваем, составляет 1,4 триллиона долларов… но мы можем увеличить его, чтобы оказать помощь определённым секторам, и мы получим более 2 триллионов долларов, чтобы бороться с вирусом на земле экономическими средствами», — заявил советник.

Если подобный пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории. В 2008 году на фоне финансового кризиса конгресс выделил 700 миллиардов долларов, из которых в экономику реально было вложено менее 450 миллиардов, впоследствии вернувшиеся в бюджет с прибылью.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.

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