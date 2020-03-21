Оптовые цены на крупы начали расти

Четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки, сотрудничающих с самой крупной в Восточной Сибири торговой сетью «Командор» (Красноярск), уведомили компанию о повышении цен на 15−20%
Намного меньше заявленный поставщиками рост цен на ряд других продуктов: сахар дорожает
Спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта
Средние оптовые цены на гречку выросли на 27% в феврале — марте по сравнению с декабрем — январем, рассказывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Причем цены на нее и так выше прошлых лет: по сравнению с мартом 2019 г. цена в марте 2020 г. выше примерно вдвое — 40,5 руб./кг (оптовая цена с НДС), говорит гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Предыдущие три года она была критически низкой
Дорожает и гречиха. Это связано с ажиотажным спросом, ростом стоимости импортных круп и курса доллара, объясняет сотрудник одного из поставщиков. По его мнению, некоторые аграрии искусственно завышают стоимость гречихи или закрывают элеваторы в ожидании лучшей цены.
Стоимость гречихи растет, восстанавливаясь к уровням прошлых лет: после рекордного урожая в 2017 г. цена упала в четыре раза, говорит представитель Минсельхоза. Средняя цена сельхозпроизводителей на гречиху 20 марта 2020 г. — 22,4 руб./ кг, что все еще ниже максимальной за последние годы среднемесячной цены в январе 2017 г. Рост цен позволит производителям вернуться на нормальную рентабельность, говорит представитель ведомства.
Рост цен на гречиху действительно начался, но пока не существенный — рынок зерна всегда реагирует на девальвацию повышением внутренних цен, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не росли, сообщал 18 марта замминистра Виктор Евтухов. Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой, заверил представитель Минсельхоза.
Стоимость крупы, предлагаемая поставщиками компании, растет, подтверждает президент «Мистраль трейдинга» (крупы «Мистраль») Беслан Агрба. Пока компания не покупает подорожавшую продукцию, потому что работает по контрактам, заключенным ранее по старым ценам, говорит он.
Производителям приходится работать интенсивнее. У «Мистраль-трейдинга» число заказов от ритейла выросло многократно, производство уже перешло с 12-часового рабочего дня на 24-часовой (в четыре смены), говорит Агрба. Для этого пришлось спешно нанимать дополнительный персонал. Производство выросло в 1,5−2 раза по сравнению с обычным режимом.
Другой крупный производитель — «АФГ Националь» — тоже перевел
Запрос в «Увелку» остался без ответа.