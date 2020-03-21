Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
16Опустошенные из-за пандемии магазины
10Умер Эдуард Лимонов
12:22 (мск), источник: Ведомости

Оптовые цены на крупы начали расти

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» — проверяет на обоснованность.

Коронавирус COVID-19
11:56 (мск)На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело15+3
Инфицировано275 469+30 868
Скончалось11 402+1 370
Выздоровело88 258+2 225
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:50 MSK, 21.03
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки, сотрудничающих с самой крупной в Восточной Сибири торговой сетью «Командор» (Красноярск), уведомили компанию о повышении цен на 15−20% из-за роста затрат на энергоносители, обслуживание импортного оборудования и транспортных расходов, рассказывает ее директор Андрей Тетерин.

Дистрибуторы и поставщики риса заявляют о повышении отпускных цен на 30%. Рост цен ритейлер не принимает, ищет альтернативных поставщиков риса и пытается договориться с поставщиками гречки о сдерживании цен.

Намного меньше заявленный поставщиками рост цен на ряд других продуктов: сахар дорожает из-за роста мировых цен, а тушенка из-за роста курса доллара (мясо для нее производители импортируют).

Спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта из-за коронавируса. Примерно с 15 марта ажиотаж ощутили федеральные сети. В некоторых московских магазинах опустели полки с крупами, пропали популярные и недорогие товары.

Именно с ажиотажем, а также с ослаблением рубля эксперты связывают рост оптовых цен на крупы.

Средние оптовые цены на гречку выросли на 27% в феврале — марте по сравнению с декабрем — январем, рассказывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Причем цены на нее и так выше прошлых лет: по сравнению с мартом 2019 г. цена в марте 2020 г. выше примерно вдвое — 40,5 руб./кг (оптовая цена с НДС), говорит гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Предыдущие три года она была критически низкой из-за перепроизводства, а сейчас пришла к нормальному уровню. На текущей неделе цены продолжили рост — появились предложения по 42−54 руб. Цена на рис относительно стабильна.

Читайте также
Власти формируют пул поставщиков продуктов на случай срывов поставок

Дорожает и гречиха. Это связано с ажиотажным спросом, ростом стоимости импортных круп и курса доллара, объясняет сотрудник одного из поставщиков. По его мнению, некоторые аграрии искусственно завышают стоимость гречихи или закрывают элеваторы в ожидании лучшей цены.

Стоимость гречихи растет, восстанавливаясь к уровням прошлых лет: после рекордного урожая в 2017 г. цена упала в четыре раза, говорит представитель Минсельхоза. Средняя цена сельхозпроизводителей на гречиху 20 марта 2020 г. — 22,4 руб./ кг, что все еще ниже максимальной за последние годы среднемесячной цены в январе 2017 г. Рост цен позволит производителям вернуться на нормальную рентабельность, говорит представитель ведомства.

Рост цен на гречиху действительно начался, но пока не существенный — рынок зерна всегда реагирует на девальвацию повышением внутренних цен, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Пока рост себестоимости берут на себя производители фасованных круп, поскольку не могут менять отпускную цену, говорит Востриков.

Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не росли, сообщал 18 марта замминистра Виктор Евтухов. Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой, заверил представитель Минсельхоза.

Видео
Опубликованы новые данные по числу инфицированных коронавирусом в России

Стоимость крупы, предлагаемая поставщиками компании, растет, подтверждает президент «Мистраль трейдинга» (крупы «Мистраль») Беслан Агрба. Пока компания не покупает подорожавшую продукцию, потому что работает по контрактам, заключенным ранее по старым ценам, говорит он.

Производителям приходится работать интенсивнее. У «Мистраль-трейдинга» число заказов от ритейла выросло многократно, производство уже перешло с 12-часового рабочего дня на 24-часовой (в четыре смены), говорит Агрба. Для этого пришлось спешно нанимать дополнительный персонал. Производство выросло в 1,5−2 раза по сравнению с обычным режимом.

Другой крупный производитель — «АФГ Националь» — тоже перевел производственно-складские комплексы на круглосуточную работу для бесперебойного снабжения сетей, говорит его представитель.

Запрос в «Увелку» остался без ответа.

Глава Минпромторга Мантуров заявил о запасах продуктов в магазинах минимум на два месяца
Во время загрузки произошла ошибка.
20 марта© Ньюстюб
 Кинотеатры по всей России закрываются из-за коронавируса
Вирус растущих ставок ипотеки стремительно распространяется по рынку
Коронавирус COVID-19
На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Кого убивает коронавирус: данные статистики
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
Познер озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
На россиян начали заводить дела за нарушение самоизоляции
В Италии призвали отменить санкции против России
Работники «взбунтовались» против гламурных фото на карантине
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Личный фотограф раскрыл секрет снимка «страдающего» Ельцина
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Авто
Цены на заправках в США: бензин стоит 21 рубль Эксперты предупреждают – если цены на нефть останутся низкими долгое время, то это нанесет серьезный удар по перспективам развития электромобилей
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
«Яжпать»: как волгоградец один растит «солнечного» сына (фото) Мишу растит папа Женя, а мама платит алименты на содержание малыша
Леди
Участники Евровидения 2021 года выступят с новыми песнями Таким образом, группа Little Big, если она поедет на конкурс в следующем году, не сможет исполнить там песню Uno.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь