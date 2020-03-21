Минфин обнулил ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов

Решение принято на фоне пандемии COVID-19.
«Уже сегодня мы приняли решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам», — сказал господин Силуанов в ходе совещания правительства (цитата по «РИА Новости»).
Эпидемия COVID-19 началась в конце декабря. В марте ВОЗ признала ее пандемией. Количество заразившихся коронавирусом по всему миру достигло 275 тыс. человек, выздоровело более 88 тыс., умерло более 11 тыс. человек. В России подтверждено 254 случая в 40 регионах. Выздоровело 12 человек. Одна женщина с коронавирусом умерла в Москве.