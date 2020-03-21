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14:22 (мск), источник: RNS

Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предостерег российских работодателей от соблазна «решить свои текущие проблемы» за счет увольнения сотрудников. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:00 MSK, 21.03
Источник: РИА "Новости"

«Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — цитирует премьера «Интерфакс».

Такие же последствия ждут и те предприятия, на которых будут задерживать зарплаты, добавил он.

«Специально на портале онлайнинспеция.рф развернут сервис, где граждане и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию», — уточнил Мишустин.

Правительство намерено еженедельно проводить мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, в частности, в моногородах, где, как отметил премьер, «с этой точки зрения есть повышенные риски». Региональные бюджеты получат при необходимости выплаты пособий по безработице.

Премьер также указал на то, что в России запущен особый механизм оплаты карантинных больничных. «С первого дня средства из Фонда социального страхования идут напрямую гражданам», — добавил он.

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