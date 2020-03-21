Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса

«Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у
«Специально на портале онлайнинспеция.рф развернут сервис, где граждане и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию», — уточнил Мишустин.
Правительство намерено еженедельно проводить мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, в частности, в моногородах, где, как отметил премьер, «с этой точки зрения есть повышенные риски». Региональные бюджеты получат при необходимости выплаты пособий по безработице.
Премьер также указал на то, что в России запущен особый механизм оплаты карантинных больничных. «С первого дня средства из Фонда социального страхования идут напрямую гражданам», — добавил он.