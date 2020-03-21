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15:34 (мск), источник: ТАСС

Около 50 тыс. организованных туристов вернулось в Россию за неделю

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Порядка 50 тысяч клиентов туроператоров и несколько десятков тысяч самостоятельных путешественников вернулись в РФ за прошедшую неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в субботу в интервью передаче «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

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В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело15+3
Инфицировано278 655+32 380
Скончалось11 572+1 534
Выздоровело89 276+3 240
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:00 MSK, 21.03
Источник: Reuters

«За неделю вернулось порядка 50 тысяч туристов, которые путешествуют через туроператоров, и еще несколько десятков тысяч, которые являются индивидуальными путешественниками», — сказала она.

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Глава Ростуризма напомнила находящимся за рубежом туристам о необходимости поддерживать контакт со своим туроператором, а индивидуальным путешественникам — сообщить о себе в ближайшее дипломатическое представительство РФ и держать связь с авиакомпанией.

«Мы всех вывезем, всех вернем домой. Обещаем», — резюмировала Догузова.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки; организованным туристам надо обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок; туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок. По информации ведомства, опубликованной в среду, за рубежом находились 100 тыс. организованных туристов из РФ.

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