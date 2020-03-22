Премьеры России и Белоруссии обсудили достижение нефтяных договоренностей

01:30 (мск), источник: Коммерсантъ
«Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях», — сообщили в российском правительстве.
В ходе обсуждения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции Румас дал позитивную оценку решению России обеспечить транзит через РФ граждан Белоруссии, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.
Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества России и Белоруссии, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия.
Москва поддержала предложения Минска по поставкам нефти, ранее сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.