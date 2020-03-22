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01:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьеры России и Белоруссии обсудили достижение нефтяных договоренностей

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Такое мнение стороны выразили в ходе телефонного разговора.

Источник: РИА "Новости"

«Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях», — сообщили в российском правительстве.

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В ходе обсуждения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции Румас дал позитивную оценку решению России обеспечить транзит через РФ граждан Белоруссии, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.

Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества России и Белоруссии, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия.

Москва поддержала предложения Минска по поставкам нефти, ранее сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Из-за отсутствия контракта на поставки нефти в январе 2020 года экспорт российской нефти в Белоруссию был приостановлен. После этого Белоруссия начала искать альтернативные варианты. В правительстве республики сообщали, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

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