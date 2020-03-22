«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Кроме того, сократится частота полетов в Ереван (Армения) и Минск (Белоруссия) по 30 апреля. Также отменят часть перелетов в Киргизию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию.
Временно будут приостановлены полеты из Москвы в Чехию, Мюнхен и Франкфурт (Германия), Грецию, Испанию, Швейцарию, Данию, Норвегию, Молдавию, Латвию, Австрию, Узбекистан, Литву и еще ряд европейских государств.
«С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодовым названием «СУ» из
Пассажирам, попавшим под отмены рейсов, авиакомпания предложила вернуть билеты, перенести дату вылета или изменить маршрут.
Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что в ближайшие три дня россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании.
Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса. По последним данным, большинство выявленных в РФ случаев заражения COVID-19 ввозные.