Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

Как подчеркнул Белоусов, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть. «Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — сказал он.
По словам вице-премьера, даже те российские нефтяные компании, которые «были заинтересованы в рынках», выступали за продление сделки «ОПЕК+».
Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере, на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому.
Нефтяные котировки с начала месяца рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также распада сделки ОПЕК+.
Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.