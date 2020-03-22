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03:28 (мск), источник: РИА Новости

Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В обрушении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива, об этом заявил в эфире программы «Вести в субботу» вице-премьер Андрей Белоусов.

Источник: РИА Новости

Как подчеркнул Белоусов, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть. «Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — сказал он.

По словам вице-премьера, даже те российские нефтяные компании, которые «были заинтересованы в рынках», выступали за продление сделки «ОПЕК+».

Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере, на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому.
Андрей Белоусов

Нефтяные котировки с начала месяца рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также распада сделки ОПЕК+.

Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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