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04:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В Италии закрывают все второстепенное производство

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий, кроме выпускающих товары первой необходимости. Ограничения вводятся в раках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 до 3 апреля.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:20 MSK, 22.03
Источник: Reuters
Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись.
Джузеппе Конте

О конкретных отраслях или предприятиях, которые будут закрыты на две недели, он не рассказал. По словам премьера, составлен список предприятий, которые продолжат работу. Он добавил, что супермаркеты и продуктовые магазины, а также аптеки не будут закрыты.

По последним данным, в Италии выявлено 53 578 случаев заражения коронавирусом, 4825 человек умерли.

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