В Италии закрывают все второстепенное производство

Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись.
О конкретных отраслях или предприятиях, которые будут закрыты на две недели, он не рассказал. По словам премьера, составлен список предприятий, которые продолжат работу. Он добавил, что супермаркеты и продуктовые магазины, а также аптеки не будут закрыты.
По последним данным, в Италии выявлено 53 578 случаев заражения коронавирусом, 4825 человек умерли.