ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

«Это значительный пакет в сотрудничестве с Федеральным резервом — у нас будет до 4 триллионов долларов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики», — сказал Мнучин в интервью Fox News, перечисляя меры по поддержке экономики.
«Сейчас, когда мы закрыли крупнейшие отрасли экономики, этот фонд ликвидности будет основан на широких принципах в рамках работы с ФРС», — сказал Мнучин. «Мы можем направить до 4 триллионов долларов, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», — добавил он.
Конгресс обсуждает третий по счету законопроект по борьбе с коронавирусом, который будет включать более 1 триллиона долларов ассигнований.
Деньги пойдут в том числе на прямые выплаты американским налогоплательщикам, на гарантии бизнесу в случае отказа от увольнения работников и на поддержку отдельных отраслей экономики через кредиты.