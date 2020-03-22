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21:41 (мск), источник: РИА Новости

ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. ФРС США высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 22.03
Источник: AP 2020

«Это значительный пакет в сотрудничестве с Федеральным резервом — у нас будет до 4 триллионов долларов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики», — сказал Мнучин в интервью Fox News, перечисляя меры по поддержке экономики.

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«Сейчас, когда мы закрыли крупнейшие отрасли экономики, этот фонд ликвидности будет основан на широких принципах в рамках работы с ФРС», — сказал Мнучин. «Мы можем направить до 4 триллионов долларов, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», — добавил он.

Конгресс обсуждает третий по счету законопроект по борьбе с коронавирусом, который будет включать более 1 триллиона долларов ассигнований.

Деньги пойдут в том числе на прямые выплаты американским налогоплательщикам, на гарантии бизнесу в случае отказа от увольнения работников и на поддержку отдельных отраслей экономики через кредиты.

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