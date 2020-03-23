Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,1% — до примерно 41 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей и регионов ситуация очень неоднородна. Например, в Сахалинской области зарплаты за год увеличились на 15%, еще в восьми регионах рост превышал 10%, а, например, в Хакасии находился почти около нуля.
В отраслевом разрезе картина также неоднородна. В рыболовстве, где и так относительно высокие зарплаты, рост за год составил 16%, а в отрасли «Производство кокса и нефтепродуктов» наблюдалось снижение после резкого роста в предыдущие годы.
В абсолютных величинах разница в зарплатах также очень большая, по регионам она отличается в четыре раза. При этом различия между отраслями еще выше. В ведущей отрасли — добыче нефти и газа — зарплата почти в семь раз больше, чем в производстве одежды.
В силу специфики экономической структуры регионов люди трудятся в разных отраслях, в каждом регионе есть отрасли с высокими и низкими зарплатами. Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях.
Лидеры рейтинга
Как следует из анализа, в 23 регионах России самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В основном это добыча нефти и газа, но хорошие доходы и у тех, кто добывает металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.
Также высокими заработками могут похвастаться работники финансовой отрасли, в основном это банковская сфера. Самые высокие зарплаты в этой отрасли в 14 регионах, а в 30 субъектах федерации финансовая сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Интеллектуальный труд также зачастую оплачивается неплохо. Отрасль «Деятельность профессиональная, научная и техническая», которая включает в себя следующие виды: аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и прочие, в 17 регионах является самой высокооплачиваемой. Причем в трех регионах самые высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих регионах — наиболее обеспеченные работники.
Эксперты отмечают, что в экономически слабых регионах, где общий уровень зарплат невысокий, зачастую самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в госслужбе. Также в небогатых регионах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и в энергетике.
Нефтяники Сахалина в лидерах
Если анализировать ситуацию в отдельных регионах, то эксперты обращают внимание на наличие явного лидера по зарплатам.
В Сахалинской области в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату более чем в 350 тысяч рублей. Это почти в два раза выше, чем заработок в самой доходной отрасли в Москве и в три раза — чем во второй по величине зарплаты отрасли Сахалина — услугах в области добычи полезных ископаемых. Такая разница может объясняться преимущественно шельфовой добычей, что пока является относительно новой технологией для России.
На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В столице в финансовой сфере можно претендовать на зарплаты вплоть до 200 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты в Москве в сфере IT — 169 тысяч рублей в месяц и в оптовой торговле — 147 тысяч рублей.
Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа зарплаты часто превышают 150 тысяч рублей.
Санкт-Петербург расположился на четвертом месте с результатом 145 тысяч рублей в месяц в отрасли IT. Так же, как и в Москве, во второй столице России относительно высокие зарплаты в оптовой торговле, а замыкает тройку отраслей по зарплатам отрасль «Деятельность профессиональная, научная и техническая».
Помимо четырех лидеров в первую десятку также входят Мурманская область, Магаданская область, Камчатский край, Тюменская область, Ненецкий автономный округ и Костромская область.
В этом ряду выделяется Костромская область, где средняя зарплата суммарно по всем отраслям является не очень высокой. При этом в финансовом секторе средняя зарплата в Костромской области — 117 тысяч рублей, во второй по зарплате отрасли, деревообработке — 40 тысяч рублей. Особенность тут в том, что в области находится головной офис крупного федерального банка — Совкомбанка.