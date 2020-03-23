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01:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на нефть резко снизились на открытии торгов

Цены на нефть обрушились на открытии торгов в понедельник, 23 марта, следует из данных Интерконтинентальной бирже. Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent упали на 7,1% до $25,18. Торги в субботу закрылись на уровне $27,2.

Источник: AP 2020

Стоимость барреля нефти бренда WTI с поставкой в мае падает на 8,2% до $20,9. На закрытии торгов в субботу она торговалась на уровне $23,6.

Напомним, в субботу первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозировал, что цена на нефть вырастет до $35−40 за баррель. Господин Белоусов тогда отмечал, что его оценка не совпадает с прогнозом Минэнерго: министерство предполагает, что нефть будет торговаться на уровне выше $40.

Еще более оптимистичный прогноз ранее сделал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, по мнению которого стоимость барреля нефти достигнет $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза из-за коронавируса, отказа от сделки ОПЕК+ и наращивания добычи Саудовской Аравией. Так, 18 марта стоимость нефти Brent упала до минимальных с мая 2003 года значений и составила $24,96.

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Справка
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