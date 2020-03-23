Bank of America: в США начался экономический кризис

Как долго он продлится и какие беды принесет — в материале РИА Новости.
Коронавирус отнимает работу
Как ожидают в Bank of America (BofA), этот кризис окажется одним из сильнейших в истории. Уже во втором квартале ВВП рухнет на 12% — рекорд со времен Второй мировой войны. Ключевые причины — спад деловой активности и снижение потребительских расходов из-за коронавируса.
«Мы официально заявляем, что экономика США впала в рецессию, присоединившись к остальному миру», — говорится в отчете, подготовленном аналитиками под руководством ведущего экономиста Bank of America Мишель Мейер.
По ее мнению, «глубокое падение уже началось», так как коронавирус ударил практически по всем секторам.
Это неизбежно приведет к росту безработицы и сокращению доходов населения. На протяжении всего второго квартала рабочих мест будут лишаться по миллиону американцев в месяц. В итоге безработица достигнет 3,5 миллиона человек. Сильнее всего это затронет индустрию развлечений, транспорт, гостиничный бизнес и розничную торговлю.
Число обращений за пособиями по безработице уже резко выросло после того, как компании распустили людей в качестве меры предосторожности против распространения COVID-19. На прошлой неделе поступила 281 тысяча заявок — это двухлетний максимум (аналитики ожидали не больше 220 тысяч). Главные пострадавшие — низкоквалифицированные работники с почасовой оплатой труда.
Таков эффект нисходящей спирали экономической активности: внешний шок заставляет потребителей тратить меньше денег, предприятия получают меньше прибыли и впоследствии увольняют работников.
Крис Рупкиглавный финансовый экономист MUFG Union Bank
Впрочем, по его словам, скорее всего, сокращение персонала — временное. Работодатели вернут уволенных, как только эпидемия пойдет на спад. Однако когда это произойдет, никто не знает. Белый дом допускает, что борьба с коронавирусом займет 18 месяцев.
Два других ведущих американских банка, Goldman Sachs и Morgan Stanley, тоже объявили о начале рецессии. В Morgan Stanley считают «базовым сценарием» замедление роста глобального ВВП в этом году на 0,9%. В Goldman Sachs еще пессимистичнее: их прогноз — 1,25%.
Об этом же предупредил и базирующийся в Вашингтоне Институт международных финансов (IIF). Согласно обновленным данным, в 2020-м мировая экономика прибавит не 1,6%, а всего 0,4%.
IIF уже второй раз за месяц существенно ухудшает прогноз. Еще в начале марты эксперты говорили о 2,6%.
Теперь же аналитики института уверены, что треть глобальной экономики охвачена кризисом. Так, рецессия наблюдается в США, Евросоюзе и Японии, на которых приходится 15,1%, 11% и четыре процента мирового ВВП соответственно. По мнению IIF, падение продлится как минимум до середины года.
О том, что американская экономика прекратила рост, сообщила и одна из крупнейших американских бизнес-школ UCLA Anderson. Там считают, что изменений к лучшему можно ждать лишь к концу сентября. Экономика страны сократится на 6,5% во втором квартале и на 1,9% — в третьем.
Напомним, что два последовательных квартальных периода отрицательного экономического роста, измеряемого ВВП — стоимостью всех произведенных в стране товаров и услуг, экономисты считают рецессией.
Как подчеркивают в Bank of America, глубина спада и скорость последующего восстановления экономики напрямую зависит от эффективности государственной политики. «Федрезерв сосредоточен на обеспечении ликвидностью финансовой системы, а федеральное правительство должно заняться кризисом ликвидности в реальном секторе», — призывают экономисты BofA.
Экономику добьет сланец
Аналитики констатируют: с проблемами такого масштаба американская экономика не сталкивалась никогда — ни после терактов 11 сентября, ни во время «великой рецессии» 2008 года. Тогда безработица достигала десяти процентов, а ВВП упал более чем на четыре процента.
Сейчас же, по прогнозу главы американского Минфина Стивена Мнучина, безработица вполне может подскочить до 20 процентов, если власти не предпримут агрессивные действия, чтобы ослабить экономическое воздействие пандемии.
Как отмечает журнал The Hill, экономические последствия эпидемии для США существенно усугубил спор между Россией и Саудовской Аравией на нефтяном рынке. Уже ясно, что первой жертвой ценовой войны станет американская сланцевая индустрия.
«Хотя руководство ОПЕК сохраняет надежду на то, что обвал цен послужит катализатором примирения между двумя нефтяными тяжеловесами, Путин, судя по всему, не собирается быстро уступать, — указывает Хелима Крофт, сырьевой стратег RBC Сapital Markets. — Похоже, России намерена ликвидировать долю рынка американских сланцевых компаний в качестве ответа на санкции США».
Как отмечает аналитик, в администрации Трампа «неоднократно хвастались способностью наказывать внешнеполитических противников, резко урезая им экспорт нефти, и при этом сохранять защищенность от ценового воздействия из-за солидных внутренних поставок энергоносителей».
Но нынешних цен американские сланцевики, в отличие от саудитов и российских компаний, не переживут. А сокращение энергетической отрасли и утрата статуса крупнейшего в мире производителя нефти нанесет мощный удар по всей экономике.
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