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10:55 (мск), источник: Ведомости

Правительство приступает к пересмотру бюджета из-за низких цен на нефть

Минфину поручено подготовить предложения по приоритизации расходов в антикризисных целях.

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Таков один из итогов совещания по экономическим вопросам, которое Мишустин провел в субботу, 21 марта. Ведомства должны исполнить поручение до 26 марта.

Это подготовка к секвестру федерального бюджета, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник. Речь может идти, скорее не о секвестре бюджета, а о перераспределении расходов внутри бюджета, считает другой федеральный чиновник.

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Цены на нефть резко снизились на открытии торгов

Как ранее уже было сказано, Минфин не будет сокращать расходы бюджета в 2020 г., категоричен представитель министерства. «Ведомости» запросили комментарии представителей правительства и Минэкономразвития.

В нынешней редакции федерального бюджета на 2020 г. предусмотрен профицит в 0,8% ВВП при расходах в 19,5 трнл руб. При расчете бюджета правительство закладывало цену отсечения нефти в $42,4 за баррель марки Urals, однако уже с 9 марта нефть марки Brent (к ней привязана цена на Urals) стоит дешевле $40. По данным на 10.00 мск 23 марта, баррель Brent на ICE стоит $28,5.

Обвал цен на нефть начался после развала сделки России и ОПЕК, которая предусматривала ограничение на добычу. Дополнительным шоком для мировой, в том числе российской экономики, стала эпидемия коронавируса, которая привела к закрытию границ и ограничениям для бизнеса. Первый вице-премьер Андрей Беулосов признавал, что российская экономика испытала двойной удар.

Министр финансов Антон Силуанов признавал, что бюджет по итогам года будет дефицитным и правительству придется задействовать Фонд национального благосостояния. По словам Силуанова, только снижение цен на нефть приведет к тому, что казна не получит 3 трлн рублей нефтегазовых доходов по сравнению с планом.

По расчетам же Счетной палаты, при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар все выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП. В этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%, говорил руководитель ведомства Алексей Кудрин.

Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию и эпидемия будет распространяться, от правительства потребуются дополнительные к уже объявленным меры, возможно, придется пойти на сокращение расходов, чтобы компенсировать в том числе антикризисные меры, говорил ранее главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Тогда речь пойдет о крупных долгосрочных проектах, указывал он. Правительство не будет финансировать стройки века, соглашался профессор Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин.

Перераспределение необходимо, поскольку экономика будет сжиматься, а вместе с ней сокращаться налоговые поступления в бюджет, говорит профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий. И одновременно нужно будет нарастить расходы на здравоохранение, поддержку регионов и МСП, отраслей, пострадавших от коронавируса. Скорее всего, сокращать расходы начнут с крупных государственных инвестиций — вложений в инфраструктурные проекты, говорит он. Профессор не исключает, что могут быть снижения расходов и на оборонку.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.

Максим Товкайло, Светлана Ястребова, Екатерина Мереминская

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