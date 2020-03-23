10:55 (мск), источник: Ведомости
Правительство приступает к пересмотру бюджета из-за низких цен на нефть
Минфину поручено подготовить предложения по приоритизации расходов в антикризисных целях.
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Таков один из итогов совещания по экономическим вопросам, которое Мишустин провел в субботу, 21 марта. Ведомства должны исполнить поручение до 26 марта.
Это подготовка к секвестру федерального бюджета, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник. Речь может идти, скорее не о секвестре бюджета, а о перераспределении расходов внутри бюджета, считает другой федеральный чиновник.
Как ранее уже было сказано, Минфин не будет сокращать расходы бюджета в 2020 г., категоричен представитель министерства. «Ведомости» запросили комментарии представителей правительства и Минэкономразвития.
В нынешней редакции федерального бюджета на 2020 г. предусмотрен профицит в 0,8% ВВП при расходах в 19,5 трнл руб. При расчете бюджета правительство закладывало цену отсечения нефти в $42,4 за баррель марки Urals, однако уже с 9 марта нефть марки Brent (к ней привязана цена на Urals) стоит дешевле $40. По данным на 10.00 мск 23 марта, баррель Brent на ICE стоит $28,5.
Обвал цен на нефть начался после развала сделки России и ОПЕК, которая предусматривала ограничение на добычу. Дополнительным шоком для мировой, в том числе российской экономики, стала эпидемия коронавируса, которая привела к закрытию границ и ограничениям для бизнеса. Первый
Министр финансов Антон Силуанов признавал, что бюджет по итогам года будет дефицитным и правительству придется задействовать Фонд национального благосостояния. По словам Силуанова, только снижение цен на нефть приведет к тому, что казна не получит 3 трлн рублей нефтегазовых доходов по сравнению с планом.
По расчетам же Счетной палаты, при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар все выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП. В этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%, говорил руководитель ведомства Алексей Кудрин.
Тогда речь пойдет о крупных долгосрочных проектах, указывал он. Правительство не будет финансировать стройки века, соглашался профессор Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин.
Перераспределение необходимо, поскольку экономика будет сжиматься, а вместе с ней сокращаться налоговые поступления в бюджет, говорит профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий. И одновременно нужно будет нарастить расходы на здравоохранение, поддержку регионов и МСП, отраслей, пострадавших от коронавируса. Скорее всего, сокращать расходы начнут с крупных государственных инвестиций — вложений в инфраструктурные проекты, говорит он. Профессор не исключает, что могут быть снижения расходов и на оборонку.
Максим Товкайло, Светлана Ястребова, Екатерина Мереминская