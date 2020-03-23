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10:28 (мск), источник: ТАСС

Греф вышел на работу в офис после двухнедельного карантина

Глава Сбербанка перешел на режим дистанционной работы в начале марта после возвращения из поездки в ряд европейских стран.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:30 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф вышел на работу в офис после двухнедельной работы в дистанционном режиме, сообщается в пресс-релизе банка.

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«Председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел в офис после работы в течение двух недель в удаленном режиме. Напомним, что на режим дистанционной работы президент банка перешел в начале марта после возвращения из поездки в ряд европейских стран в соответствии с правилами, установленными антикризисным штабом Сбербанка, и требованиями указа мэра Москвы», — отмечается в сообщении госбанка.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 300 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба на 23 марта, в России зарегистрировано около 438 случаев случая инфицирования.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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