10:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Курс доллара резко вырос
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта курс доллара по отношению к рублю резко вырос по сравнению с уровнем закрытия пятницы, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля, на пике он рос до 81,2 рубля. Курс евро достиг 86,75 рубля. Обе валюты подорожали более чем на рубль.
Падение курса рубля было ожидаемым на фоне очередного снижения цен на нефть. В понедельник сорт марки Brent, от которого рассчитывается стоимость российской марки Urals, подешевел на 2,5 процента до 26,3 доллара за баррель.