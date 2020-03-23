Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
12Киев на карантине
20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Курс доллара резко вырос

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта курс доллара по отношению к рублю резко вырос по сравнению с уровнем закрытия пятницы, свидетельствуют данные площадки.

ЦБ: $ 78.0443   -2.11 € 84.1552   -3.11 ММВБ: $ 80.7625   +0.83 € 86.6050   +1.21
Источник: AP 2020

По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля, на пике он рос до 81,2 рубля. Курс евро достиг 86,75 рубля. Обе валюты подорожали более чем на рубль.

Падение курса рубля было ожидаемым на фоне очередного снижения цен на нефть. В понедельник сорт марки Brent, от которого рассчитывается стоимость российской марки Urals, подешевел на 2,5 процента до 26,3 доллара за баррель.

Во время загрузки произошла ошибка.
После обвала: что делать, когда нефть, акции и рубль подешевели
Во время загрузки произошла ошибка.
17 марта© Ньюстюб
 Армия на российских улицах: новое предложение для остановки коронавируса
Модель оголилась в опустевшем метро. Фото
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону
Китайский вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Самый дорогой игрок Италии заразился вирусом и подвергся критике
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 232
За друзей . 177
Дуэль! С трех шагов! 163
Школа выживания 150
Кино
Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу Подобные меры вводятся, чтобы не допустить распространения коронавируса
Новости партнеров
Советы, как уберечь пожилых людей от коронавируса
Украина готовит войну?
Украинские СМИ тиражируют призыв "успеть до внесения поправок": почему?
В Роскачестве предложили замену антисептикам
Gnezdo.ru
Хороший "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Помните малышку из "Голоса"? Ахнете, какая выросла
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Лолита поделилась видео из кабинета пластического хирурга Певица удивила подписчиков неожиданным роликом.
Новости партнеров
Пока мы строим планы, США уже думают о разделении России после 2024 года
Победивший коронавирус россиянин поделился опытом
Первый излечившийся от коронавируса в РФ поделился опытом
Узнай, чего боится коронавирус, и следуй простым правилам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь