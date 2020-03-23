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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Курс евро, установленный Центральным банком на 24 марта, поднялся до 86,705 рубля, доллар достиг 80,8815 рубля.

ЦБ: $ 80.8815   +2.84 € 86.7050   +2.55 ММВБ: $ 80.7400   +0.81 € 86.2850   +0.89
Источник: РИА Новости

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами «завтра» увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,7079 рубля, составив 83,5021 рубля.

Во время утренних торгов на Московской бирже доллар превышал отметку в 81,5 рубля, евро достигал 87,22. Российский рынок акций открылся с обрушением: рублевый индекс Мосбиржи снизился до 2235,38 пункта, а долларовый РТС — до 867,7 пункта. Майский фьючерс на нефть марки Brent, по данным на 13:00 (мск), упал на 5,11% — до 25,6 доллара за баррель.

Ситуация с курсами валют и ценами на нефть

Главным фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса на нефть, остается пандемия коронавирусного заболевания.

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд — дополнительно снизить добычу.

В результате с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекращает свое действие и ограничений у участников альянса больше не будет.

В середине прошлой недели Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель).

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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