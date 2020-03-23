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14:20 (мск), источник: РИА Новости

АТОР рекомендовал не аннулировать самостоятельно туры из-за COVID-19

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Профессионалы туристического бизнеса не рекомендуют туристам самостоятельно аннулировать туры из-за коронавируса, так как это позволяет туроператору удержать фактически понесённые расходы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Коронавирус COVID-19
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Выздоровело100 165+6 375
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03
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Эксперты напоминают, что если турист аннулирует тур самостоятельно, то с точки зрения законодательства РФ данное действие можно трактовать как односторонний отказ от договора.

«Российское законодательство в сфере защиты прав потребителей позволяет удержать фактически понесенные расходы при расторжении договора в одностороннем порядке. Мы еще раз рекомендуем прислушаться к предложениям туроператоров по переносу сроков или направлений туров и принять взвешенное решение по ним», — говорится в сообщении.

Также в АТОР уточнили, что многие круизные компании предлагают только перенос сроков круиза, возврат денежных средств этими компаниями не предусмотрен в принципе. При этом круизные компании готовы увеличить период переноса сроков круизов на год и даже на полтора года.

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