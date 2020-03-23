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16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Крупы остаются в России. На их экспорт ввели временные ограничения

Борьба с распространением коронавирусной инфекции привела и к усилению государственного регулирования сельского хозяйства. С 20 марта в России ввели временное ограничение на экспорт всех видов крупяных изделий. Но если поставок гречки на иностранные рынки фактически нет, то для производителей и экспортеров риса, чьи отгрузки достигают 180−230 тыс. тонн в год, меры грозят убытками.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россельхознадзор с 20 марта вводит временный запрет на экспорт из РФ всех видов крупяных изделий. Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора. Копия письма есть у «Ъ». Как сказано в документе, запрет вводится сроком на десять дней до особых указаний рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории РФ.

Представитель Россельхознадзора переадресовал вопросы «Ъ» в Минсельхоз, где оперативный комментарий предоставить не смогли.

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О том, что в РФ могут быть ограничительные меры на экспорт социально важных продуктов, к которым относятся и крупы, стало известно из протокола рабочей группы по противодействию распространению коронавируса от 20 марта. Как отмечалось в документе, меры могут быть введены в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей, следует из протокола.

Крупы были одним из тех продуктов, которые пользовались ажиотажным спросом в последнее время. По данным Nielsen, в начале марта продажи категории подскочили на 27,8%. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже отмечали увеличение поставщиками цен на крупы на 5%. Но если экспорта гречневой крупы или гречихи из России фактически нет, для производителей риса запрет грозит серьезными проблемами.

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Исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко говорит, что ограничения прежде всего ударят по репутации страны как надежного экспортера риса и могут привести к потере доли компаний на зарубежных рынках.

По его оценкам, ежегодно РФ экспортирует 180−230 тыс. тонн риса, и, чтобы выйти на этот показатель, потребовалось провести большую работу. При этом, указывает Радченко, сегодня только в Краснодарском крае около 309 тыс. тонн риса и риса-сырца запасов, против примерно 253 тыс. тонн сезоном ранее: «Имеющегося риса полностью хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Заводы уже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос». Кроме того, продолжает Михаил Радченко, если ограничение не будет признано форс-мажорным обстоятельством, экспортерам грозят и финансовые убытки из-за штрафов за срыв контрактов.

Анатолий Костырев

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