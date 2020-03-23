Крупы остаются в России. На их экспорт ввели временные ограничения

Россельхознадзор с 20 марта вводит временный запрет на экспорт из РФ всех видов крупяных изделий. Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора. Копия письма есть у «Ъ». Как сказано в документе, запрет вводится сроком на десять дней до особых указаний рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории РФ.
Представитель Россельхознадзора переадресовал вопросы «Ъ» в Минсельхоз, где оперативный комментарий предоставить не смогли.
О том, что в РФ могут быть ограничительные меры на экспорт социально важных продуктов, к которым относятся и крупы, стало известно из протокола рабочей группы по противодействию распространению коронавируса от 20 марта. Как отмечалось в документе, меры могут быть введены в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей, следует из протокола.
Крупы были одним из тех продуктов, которые пользовались ажиотажным спросом в последнее время. По данным Nielsen, в начале марта продажи категории подскочили на 27,8%. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже отмечали увеличение поставщиками цен на крупы на 5%. Но если экспорта гречневой крупы или гречихи из России фактически нет, для производителей риса запрет грозит серьезными проблемами.
По его оценкам, ежегодно РФ экспортирует 180−230 тыс. тонн риса, и, чтобы выйти на этот показатель, потребовалось провести большую работу. При этом, указывает Радченко, сегодня только в Краснодарском крае около 309 тыс. тонн риса и
Анатолий Костырев