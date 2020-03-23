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22:18 (мск), источник: РИА Новости

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. «Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.

Источник: РИА Новости

В свою очередь, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов уточнил, что график поставок нефти на апрель пока на стадии планирования, контракты еще не подписаны.

В субботу премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас по телефону обсудили возобновление поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.

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Как сообщили в Москве, главы правительств достигли «принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества» в нефтяной сфере, они учитывают взаимные интересы и позволят обеспечить поставки в полном объеме.

Сейчас оба белорусских НПЗ работают с загрузкой в 50 процентов. Это связано с тем, что Москва и Минск не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий.

В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра в российской нефтяной сфере сохранять премии для производителей.

С учетом этого Минск диверсифицирует источники сырья. Белоруссия сейчас закупает нефть в том числе через трейдеров. Поставки осуществляются через порты в Одессе и Клайпеде.

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