«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

В свою очередь, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов уточнил, что график поставок нефти на апрель пока на стадии планирования, контракты еще не подписаны.
В субботу премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас по телефону обсудили возобновление поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.
Как сообщили в Москве, главы правительств достигли «принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества» в нефтяной сфере, они учитывают взаимные интересы и позволят обеспечить поставки в полном объеме.
Сейчас оба белорусских НПЗ работают с загрузкой в 50 процентов. Это связано с тем, что Москва и Минск не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий.
В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра в российской нефтяной сфере сохранять премии для производителей.
С учетом этого Минск диверсифицирует источники сырья. Белоруссия сейчас закупает нефть в том числе через трейдеров. Поставки осуществляются через порты в Одессе и Клайпеде.