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19:57 (мск), источник: Forbes

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система США объявила программу неограниченной скупки гособлигаций и бумаг с ипотечных агентств. На фоне новостей о мерах американского регулятора курс доллара опустился ниже 80 рублей.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: AP 2020

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) сказано, что пандемия коронавируса создает огромные трудности в Соединенных Штатах и по всему миру.

Руководство регулятора признает, что даже в условиях сохраняющейся неопределенности, очевидно, что американская экономика столкнется с серьезными сбоями.

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Объявленная ФРС программа подразумевает неограниченную скупку гособлигаций и ипотечных производных инструментов. До этого для облигаций действовали ограничения в $500 млрд, а для ипотечных бумаг — в $200 млрд. FOMC также заявил о выкупе корпоративных облигаций и различных мерах кредитной поддержки компаний в сумме $300 млрд. Обеспечением кредитов гражданам и бизнесу послужат $30 млрд из стабилизационного фонда Минфина США.

Среди прочих мер, которые примет регулятор, — создание новых механизмов поддержки кредитования крупных работодателей. В рамках Корпоративной кредитной линии первичного рынка (PMCCF) ФРС будет напрямую кредитовать бизнес, чтобы поддержать его «операционную устойчивость в период сбоев, связанных с пандемией». Для обеспечения ликвидности рынка корпоративных облигаций регулятор запустит Корпоративную кредитную линию вторичного рынка (SMCCF).

Помимо этого, ФРС создаст Срочный кредитный фонд ценных бумаг (TALF), который в том числе позволит выпускать обеспеченные активами ценные бумаги (ABS). Будет возрожден механизм защиты краткосрочных заимствований для компаний (CPFF), который действовал во время кризиса 2008−2009 годов. ФРС также предусмотрела рефинансирование образовательных кредитов, автокредитов и долгов по кредитным картам.

На фоне новостей о мерах ФРС курс доллара к рублю несколько ослаб, опустившись ниже 80 рублей — по состоянию на 17:40 мск американская валюта стоила 79,80 рубля.

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