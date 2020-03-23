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23:10 (мск), источник: Коммерсантъ

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008−2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, инвесторы за период с начала кризиса из-за коронавируса COVID-19 вывели с развивающихся рынков $83 млрд. Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала, сообщила госпожа Георгиева.

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«Перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия по крайней мере такая же плохая, как во время глобального финансового кризиса или даже хуже. Но мы ожидаем выздоровления в 2021 году», — говорится в сообщении.

Среди мер, принимаемых МВФ для борьбы с кризисом, она объявила о готовности выделить $1 трлн. По словам госпожи Георгиевой, почти 80 стран обратились за финансовой помощью к МВФ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многие крупные предприятия были вынуждены приостановить свою работу. Несет потери малый и средний бизнес стран, затронутых вирусом. Мировая авиаиндустрия оценила в $200 млрд потери от резкого сокращения перелетов.

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