МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

По ее словам, инвесторы за период с начала кризиса из-за коронавируса COVID-19 вывели с развивающихся рынков $83 млрд. Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала, сообщила госпожа Георгиева.
«Перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия по крайней мере такая же плохая, как во время глобального финансового кризиса или даже хуже. Но мы ожидаем выздоровления в 2021 году», — говорится в сообщении.
Среди мер, принимаемых МВФ для борьбы с кризисом, она объявила о готовности выделить $1 трлн. По словам госпожи Георгиевой, почти 80 стран обратились за финансовой помощью к МВФ.
Напомним, из-за пандемии коронавируса многие крупные предприятия были вынуждены приостановить свою работу. Несет потери малый и средний бизнес стран, затронутых вирусом. Мировая авиаиндустрия оценила в $200 млрд потери от резкого сокращения перелетов.