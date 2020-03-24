Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«То же самое происходило перед Второй мировой»Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
Фоторепортажи
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
10Крестный ход с молебном об избавлении от коронавируса в Москве
06:46 (мск), источник: РИА Новости

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Курс рубля по отношению к доллару за последние две недели снизился почти на 20 процентов на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти. При этом в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, в то же время отказавшись от намерения ее дальнейшего снижения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки на одном из следующих заседаний Центробанка.

Банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов. В Совкомбанке с 19 марта повысили ставки на вклады в рублях., отметив при этом, что если решение ЦБ изменит тренд роста доходностей ОФЗ, то ставки останутся на текущих уровнях.

С понедельника ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях поднял и «Тинькофф банк», при этом условия кредитования организация не изменила.

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начал повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк «Зенит».

В то же время ВТБ сразу после решения Центробанка решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. В «Почта банке» также пока не собираются существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам.

В банке «Хоум Кредит» считают, что на фоне такого решения регулятора в ближайшее время финансовые организации займут выжидательную позицию. Аналогичное мнение высказали и в «ОТП Банке».

Сбербанк не стал комментировать условия по продуктам до их вступления в силу. Ранее там отмечали, что внимательно следят за всем происходящим, а их текущая ставка по ипотеке отражает рыночную ситуацию.

С мая прошлого года ставки по ипотеке устойчиво снижались, достигнув в феврале уровня в 8,79 процента, однако ситуация на финансовом рынке и нестабильность на мировых фондовых рынках вынудила банкиров пересмотреть свою политику.

Читайте также
Второй удар девальвации: банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готовит дополнительные меры по ипотечному кредитованию. Днем ранее Центробанк объявил о мерах для поддержания доступности ипотечного кредитования. В частности, для банков снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, которые будут выдаваться с 1 апреля.

Правительство России подготовило целый комплекс мер по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса. Так, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, банкам дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать пени и штрафы, прежде всего для тех клиентов, кто предоставит подтверждение наличия у них коронавирусной инфекции. Кроме того, будет расширена программа по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке четыре процента вместо действующих шести.

Другие меры включают авансирование обязательных платежей, пенсий и других социальных выплат, предоставление налоговых каникул туристической и авиационной отраслям, а малому и среднему бизнесу — квартальной отсрочки. Помимо этого, в правительстве мониторят ситуацию на рынке труда в регионах, поручено зарезервировать в бюджете средства на социальные выплаты безработным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октябряПри выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому
 Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Что нельзя есть во время пандемии коронавируса: совет врачей
В Китае выздоровели более 90% больных коронавирусом
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
СМИ: обман бизнесмена Бориса Ротенберга закончился судом
В Гидрометцентре дали прогноз о весне и лете в России
Ледовый дворец в Мадриде будут использовать в качестве морга
Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Авто
Названы самые популярные иномарки в России В топ-10 оказались сразу три модели Toyota
Кино
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса О болезни актриса сообщила 16 марта
Новости партнеров
Отдых с миллионершей закончился для Шаляпина врачебным кабинетом
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Популярные темы на «Детях»
Зря не паникуем? 306
Результаты конкурса рассказов. Время не ждет 245
"Вирус в короне" 241
Родительские надежды и реальность.. 183
Леди
Лолита поделилась видео из кабинета пластического хирурга Певица удивила подписчиков неожиданным роликом.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь