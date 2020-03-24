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11:01 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара снизился на 1 рубль

Евро упал меньше — на 5 копеек.

ЦБ: $ 80.8815   +2.84 € 86.7050   +2.55 ММВБ: $ 78.8550   -0.74 € 85.3850   -0.07
Источник: Максим Стулов / Ведомости

Во вторник, 24 марта, торги на Московской биржи начались с укрепления рубля. Курс доллара — 78,62 руб. (минус 99 копеек), курс евро — 85,4 руб. (минус 5 копеек).

Официальный курс валют ЦБ на 24 марта: доллар — 80,88 руб., евро — 86,7 руб.

Индекс Мосбиржи к моменту публикации прибавил 4,71%, до 2 359,47 пункта. К этому времени индекс РТС вырос на 6,85% до 944,33 пункта. Акции российских компаний также поднялись в цене. Больше всего к 10.30 мск на Мосбирже подорожали бумаги «Норникеля» (+7,24%), «Лукойла» (+6,44), «Тинькофф» (+4,89%), «АЛРОСА» (+4,50%), Сбербанка (+4,20%) и ВТБ (+4,19%).

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Азиатские фондовые рынки во вторник также росли с открытия торгов. Индекс Shanghai Composite прибавил 2,34%, гонконгский Hang Seng — 4,5%, южнокорейский Kospi -8,6%, японский Nikkei 225 во вторник вырос на 7,04%. Фьючерсы на S&P 500 растут на 4,44%.

Цены на нефть также показывают положительную динамику на торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. На 10:32 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 4%, до $28,11 за баррель. Баррель нефти WTI с поставкой в мае к этому времени стоил $24,53, подорожав на 5,01%.

Перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, объяснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Укрепление валют развивающихся стран будет способствовать покупкам в рубле, отметил он.

Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились.
Елена Кожухова
аналитик ИК «Велес Капитал»
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Нефтяные фьючерсы утром растут примерно на 4−5%, продолжая начатое накануне повышение, добавила она. Котировки Brent стремятся к $29, а WTI — к $25 в соответствии с коррекцией и восстановлением общемирового оптимизма, уточнила эксперт. Инвесторы помнят об обещаниях США вмешаться в ценовое противостояние России и Саудовской Аравии, сказала Кожухова.

Говорить об окончании девальвации российской валюты рано, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В пользу рубля играет фактор приостановки распродаж ОФЗ, добавил он. Антонов считает, что Россию ждет еще как минимум один мощный удар по нефтяным ценам и снижение суверенного рейтинга России. Поэтому в среднесрочной перспективе эксперт оценивает ситуацию с курсом рубля негативно.

Ирина Чевтаева, Анна Третьяк, Людмила Коваль

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