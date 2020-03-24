11:01 (мск), источник: Ведомости
Курс доллара снизился на 1 рубль
Евро упал меньше — на 5 копеек.
Во вторник, 24 марта, торги на Московской биржи начались с укрепления рубля. Курс доллара — 78,62 руб. (минус 99 копеек), курс евро — 85,4 руб. (минус 5 копеек).
Официальный курс валют ЦБ на 24 марта: доллар — 80,88 руб., евро — 86,7 руб.
Индекс Мосбиржи к моменту публикации прибавил 4,71%, до 2 359,47 пункта. К этому времени индекс РТС вырос на 6,85% до 944,33 пункта. Акции российских компаний также поднялись в цене. Больше всего к 10.30 мск на Мосбирже подорожали бумаги «Норникеля» (+7,24%), «Лукойла» (+6,44), «Тинькофф» (+4,89%), «АЛРОСА» (+4,50%), Сбербанка (+4,20%) и ВТБ (+4,19%).
Азиатские фондовые рынки во вторник также росли с открытия торгов. Индекс Shanghai Composite прибавил 2,34%, гонконгский Hang Seng — 4,5%, южнокорейский Kospi -8,6%, японский Nikkei 225 во вторник вырос на 7,04%. Фьючерсы на S&P 500 растут на 4,44%.
Цены на нефть также показывают положительную динамику на торгах на Лондонской и
Перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, объяснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Укрепление валют развивающихся стран будет способствовать покупкам в рубле, отметил он.
Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились.
Нефтяные фьючерсы утром растут примерно на 4−5%, продолжая начатое накануне повышение, добавила она. Котировки Brent стремятся к $29, а WTI — к $25 в соответствии с коррекцией и восстановлением общемирового оптимизма, уточнила эксперт. Инвесторы помнят об обещаниях США вмешаться в ценовое противостояние России и Саудовской Аравии, сказала Кожухова.
Говорить об окончании девальвации российской валюты рано, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В пользу рубля играет фактор приостановки распродаж ОФЗ, добавил он. Антонов считает, что Россию ждет еще как минимум один мощный удар по нефтяным ценам и снижение суверенного рейтинга России. Поэтому в среднесрочной перспективе эксперт оценивает ситуацию с курсом рубля негативно.
Ирина Чевтаева, Анна Третьяк, Людмила Коваль