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11:58 (мск), источник: Ведомости

«Аэрофлот» приостановил полеты в Таиланд, Вьетнам и Турцию

«Аэрофлот» с конца марта вводит ограничения на выполнение регулярных рейсов во Вьетнам (Ханой и Хошимин), Таиланд (Пхукет) и на Кубу (Гавана), говорится в сообщении авиакомпании. Полеты по этим направлениям будут приостановлены до конца апреля.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: Reuters

С 29 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва.

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С 23 марта Россия ограничила авиасообщение с отдельными странами с учетом уже действующих ограничений. Новые ограничения коснулись Турции (разрешены только рейсы в Стамбул), Японии (в Токио), Вьетнама (в Ханой), Таиланда (в Бангкок) и Индии (в Нью-Дели).

Ранее «Аэрофлот» приостановил полеты из Москвы в столицы восьми европейских стран — в Прагу (Чехия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Кишинев (Молдавия), Вильнюс (Литва), Варшаву (Польша), Таллин (Эстония) и Вену (Австрия). Также были отменены обратные рейсы.

Помимо этого «Аэрофлот» временно приостановил полеты во Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Ташкент, Бухару и Самарканд. Ограничения по большинству направлений будут действовать до конца апреля.

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