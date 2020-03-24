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12:07 (мск), источник: Motor.ru

Илон Маск раздает аппараты ИВЛ для лечения коронавируса

Глава Tesla Илон Маск закупил в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для лечения тяжелобольных коронавирусом. Медоборудование передали властям Калифорнии, которые в свою очередь раздадут его местным больницам.

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Выздоровело17+1
Инфицировано382 644+40 922
Скончалось16 586+1 822
Выздоровело101 898+3 029
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: AP 2020

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом оценил поступок Маска, назвав его «героическим». Аппараты ИВЛ китайского производства уже доставлены в Лос-Анджелес, о чем сообщил в своем Twitter сам Илон Маск. Это оборудование используется для лечения острой пневмонии и применяется в случаях, если заболевшие коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

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Глава Tesla ранее заявлял, что вирус не так страшен и не входит в список ста самых главных угроз для здоровья граждан США, а также называл панику из-за пандемии «глупой». Он не хотел останавливать производство электромобилей на американском заводе до тех пор, пока того не потребовали чиновники.

В результате режим простоя на предприятии ввели только 23 марта. Следом будет закрыт завод по производству солнечных батарей, а «Гигафабрика» компании в штате Неваде пока продолжает работу.

Что же касается аппаратов ИВЛ, то ранее ряд автопроизводителей выразили готовность оказать содействие в их производстве. В Великобритании этим займутся McLaren, Rolls-Royce и Nissan, в Италии — Ferrari и Fiat Chrysler Automobiles (FCA), а в Германии — Volkswagen.

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