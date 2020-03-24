ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса. Рекомендации касаются банкоматов, работающих в режиме рециркуляции, отметил регулятор. Строение таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения денег — банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без какой-либо специальной обработки, пояснил ЦБ.
В частности, регулятор также просит банки перед выдачей наличных денег клиентам или загрузкой их в банкоматы выдерживать купюры в специальном помещении в течение срока, обеспечивающего гибель коронавируса.
ЦБ рекомендовал банкам предлагать клиентам в первую очередь использовать безналичную форму оплаты товаров и услуг — онлайн-переводы и бесконтактную оплату картой.
Помимо этого ЦБ предложил регулярно дезинфицировать банкоматы и терминалы, расположенные как в помещениях банка, так и за его пределами. Выполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег, считают в ЦБ.