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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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11:10 (мск), источник: Ведомости

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Регулятор также предложил дезинфицировать терминалы.

Коронавирус COVID-19
11:58 (мск)«Аэрофлот» приостановил полеты в Таиланд, Вьетнам и Турцию
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Коронавирус COVID-19
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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса. Рекомендации касаются банкоматов, работающих в режиме рециркуляции, отметил регулятор. Строение таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения денег — банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без какой-либо специальной обработки, пояснил ЦБ.

В частности, регулятор также просит банки перед выдачей наличных денег клиентам или загрузкой их в банкоматы выдерживать купюры в специальном помещении в течение срока, обеспечивающего гибель коронавируса.

ЦБ рекомендовал банкам предлагать клиентам в первую очередь использовать безналичную форму оплаты товаров и услуг — онлайн-переводы и бесконтактную оплату картой.

Помимо этого ЦБ предложил регулярно дезинфицировать банкоматы и терминалы, расположенные как в помещениях банка, так и за его пределами. Выполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег, считают в ЦБ.

Ирина Чевтаева.

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