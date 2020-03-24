12:38 (мск), источник: Ведомости
Рост необеспеченного кредитования снова ускорился
Выросла и доля плохих долгов.
После двух месяцев замедления, прирост необеспеченных потребительских ссуд (НПС) вновь ускорился и составил в январе 0,9% (до 9 трлн руб), по данным ЦБ.
В декабре 2019 г. рост был 0,6%, в ноябре — 0,89%. Вероятно, динамика была бы еще выше, если бы не новогодние праздники, отмечает регулятор. Данных за февраль пока нет — ЦБ сообщает лишь, что общий рост розничного кредитования в этом месяце составил 1,2% (на 208 млрд руб.) и 17,8% год к году — минимум с апреля 2018 г.. Результат мог быть выше, если бы не влияние коронавируса на туристическую отрасль и экономику в целом.
Более половины необеспеченных ссуд, по данным ЦБ, в январе взяли люди с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение всех платежей по кредитам к ежемесячному доходу заемщика) выше 50%, в том числе более 20% — с ПДН выше 80%. Правда, как не раз отмечал регулятор, ПДН не включает неофициальные доходы, то есть реальная долговая нагрузка может быть несколько ниже. За январь доля НПС с просрочкой свыше 90 дней в общем портфеле таких кредитов выросла на 0,2 п.п. — до 7,7%.
Банки стали рассчитывать ПДН при выдаче кредита с октября 2019 г. От него стал зависеть коэффициент риска по каждому необеспеченному кредиту. Чем он выше, тем больше капитала требуется банку для выдачи такого кредита. Так ЦБ боролся с перегревом рынка потребительского кредитования.
Число обращений клиентов за кредитами наличными выросло на 15%, говорит член правления банка «Открытие» Ирина Кремлева. «Очевидно, он связан с изменением курса национальной валюты и неопределенностью по кредитным ставкам в будущем, — говорит она. — Ухудшения качества существующего портфеля мы пока не наблюдаем, так же как не наблюдаем роста закредитованности населения».
Выдача НПС в
Январское ускорение необеспеченного кредитования может быть компенсацией слабой декабрьской динамики, не характерной для предновогоднего периода, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Не исключено, что банки корректировали свои
Анна Михеева, в подготовке материала участвовал Артур Арутюнов