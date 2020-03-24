Индекс деловой активности еврозоны упал до исторического минимума

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 38,8 пункта. Показатель является минимальный за всю историю исследований организации.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, составил 28,4 пункта против 52,6 пункта в феврале. Ожидалось снижение до 39 пунктов. Падение также является рекордным.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в марте, по предварительной оценке, составил 37,2 пункта против уровня февраля в 50,7 пункта.
Показатель является минимальным с февраля 2009 года.
Аналитики ждали значения показателя на уровне 40,6 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 34,5 пунктов с 52,5 пункта в феврале, самого низкого показателя с начала исследований организации в июне 1997 года.
Композитный индекс деловой активности во Франции в марте, по предварительной оценке, снизился до 30,2 пункта с уровня февраля в 52 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 29 пунктов против 52,5 пункта месяцем ранее.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.