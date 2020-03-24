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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
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13:42 (мск), источник: ИА REGNUM

ЦБ РФ начнет дезинфицировать деньги и банкоматы

МОСКВА, 24 марта 2020, 12:26 — REGNUM. Банк России из-за коронавируса начнет дезинфицировать денежные купюры и банкоматы. Перед выдачей клиентам наличных денег и загрузкой их в банкоматы деньги будут выдерживать в течение 14 дней (срок гарантированной гибели COVID-19), сообщается на сайте регулятора.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано387 382+38 171
Скончалось16 766+1 459
Выздоровело101 987+1 822
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: Reuters

Также ЦБ РФ намерен регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов кредитной организации.

Кроме того, Центробанк настоятельно рекомендует клиентам банков использовать безналичную форму оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы или оплату по картам.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут уменьшить количество точек выдачи и приема наличности.

История вопроса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

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Во время загрузки произошла ошибка.
20 марта© Ньюстюб
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