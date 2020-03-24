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16:29 (мск), источник: Интерфакс

WSJ спрогнозировала трудности с восстановлением экономики еврозоны

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Уверенность европейцев в перспективах экономики еврозоны существенно ослабла в начале марта вслед за введением жестких ограничений на передвижение и контакты из-за пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: Reuters

Предварительное значение мартовского индекса потребительского доверия в 19 странах еврозоны, рассчитываемого Еврокомиссией, рухнуло до минус 11,6 пункта — минимума с 2014 года — с февральских 6,6 пункта. Падение индикатора стало рекордным с начала расчета этих данных в 1985 году.

Настрой европейцев был еще более мрачным в течение 12 месяцев, последовавших за крахом инвестбанка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, который стал первой жертвой финансового кризиса, но тогда не было столь резкого перехода от оптимизма к унынию за несколько недель, напоминает издание.

Значение индикатора опустилось ниже среднего уровня за долгосрочный период, составляющего минус 11 пунктов, что говорит о серьезном росте пессимизма потребителей.

Мартовский индекс потребительского доверия в Евросоюзе упал на 4,5 пункта, до минус 10,4 пункта.

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Данные Еврокомиссии не учитывают Великобританию, которая в январе вышла из Евросоюза. Однако опрос британцев, проведенный компанией Ipsos MORI в начале марта, показал, что и они все более мрачно оценивают перспективы экономики страны. Так, уверенность рабочих и служащих в сохранности их рабочих мест упала до минимума с начала 2002 года, причем наибольший пессимизм был отмечен в промышленном секторе и индустрии развлечений.

Такое отчаяние граждан может серьезно затруднить восстановление экономики еврозоны, поскольку пессимистичные потребители обычно резко сокращают расходы, отмечают эксперты. При том, что они уже ограничены в возможности делать покупки из-за карантина, сокращение расходов после его снятия может усилить спад.

Экономисты ожидают, что жесткие ограничительные меры, вводимые властями европейских стран с целью ограничения распространения коронавируса, приведут к рецессии в экономике еврозоны, причем наиболее существенное падение ВВП придется на второй квартал 2020 года.

Фактическое закрытие крупных частей Европы за последнее время резко ухудшило перспективы экономики, и рецессия в регионе теперь кажется неизбежной — вопрос лишь в том, насколько глубокой и длительной она будет.
Рейнхард Клуз
экономист UBS
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По прогнозу UBS, ВВП еврозоны в текущем году сократится на 4,5% — так же, как и в 2009 году. Италия, как ожидается, понесет самые серьезные потери среди европейских стран — ее ВВП, по оценкам UBS, может упасть на 5%. Экономика Германии, как ожидается, снизится на 4,7%, Франции — на 4,3%, Испании — на 4%.

Правительства европейских стран уже ввели ряд мер для поддержки граждан и бизнеса, несущих финансовые потери из-за ограничений, вводимых в ответ на пандемию коронавируса. В частности, вводятся отсрочки для оплаты аренды жилья или платежей по ипотечным кредитам.

Подобные инициативы, однако, смогут лишь ограничить, но не остановить рост безработицы в еврозоне, отмечают аналитики Capital Economics. По их оценкам, безработица в регионе подскочит более чем до 9% к июню с январских 7,4%.

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