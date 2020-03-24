Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«То же самое происходило перед Второй мировой»Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
Фоторепортажи
20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
16Опустошенные из-за пандемии магазины
15:55 (мск), источник: РИА Новости

Чубайс назвал идею раздавать деньги из-за коронавируса правильной

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Раздавать деньги людям в сложившейся из-за коронавируса ситуации правильно, но в России было бы верно направить их только тем, кому действительно нужна поддержка, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Коронавирус COVID-19
16:32 (мск)Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано392 780+43 569
Скончалось17 158+1 851
Выздоровело102 980+2 815
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: РИА Новости
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

«Что касается мер, которые принимаются, вот идея очень популярная, обсуждаемая, в ряде стран стран явно готовящаяся сейчас — это просто выдача всем какой-то фиксированной суммы, ну там 1000 долларов. Повторю еще раз: это популярная мера. И я считаю, что в нашей стране в эту сторону двигаться правильно, но все-таки нужно выбрать подход. Неправильно — всем, у нас есть категории, которые по-настоящему нуждаются, по-настоящему требуют поддержки, это вот правильно», — сказал Чубайс в эфире телеканала «Россия 1» .

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Власти США, а эта страна входит в число лидеров по числу заболевших, среди мер поддержки экономики планируют выплаты американским налогоплательщикам в 1 тысячу долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка. В результате, как отмечал министр финансов Стивен Мнучин, семья из двух родителей и двух детей сможет получить 3 тысячи долларов.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:40 MSK, 24.03
 Врач объяснил, какую огромную ошибку совершила Италия
Пациентка с COVID-19 записала пугающее видео из реанимации
Коронавирус COVID-19
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса
В Китае выздоровели более 90% больных коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495
Президент МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио
Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России
Цветение сакуры выманило людей на улицы (фото)
В центре российского города нашли нацистский бункер
Россияне назвали пять важнейших поправок к Конституции
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
С российских дорог уберут шлагбаумы и пункты оплаты Новая система оплаты проезда поможет сэкономить не только время, но и деньги
Кино
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису Контракт Эванджелин Лилли оказался под угрозой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
74-летний Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка Юморист не стал отрицать отцовство
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Новости партнеров
Китайцы назвали 3 вещи, которых боится коронавирус
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь