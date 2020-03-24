Чубайс назвал идею раздавать деньги из-за коронавируса правильной

«Что касается мер, которые принимаются, вот идея очень популярная, обсуждаемая, в ряде стран стран явно готовящаяся сейчас — это просто выдача всем
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.
Власти США, а эта страна входит в число лидеров по числу заболевших, среди мер поддержки экономики планируют выплаты американским налогоплательщикам в 1 тысячу долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка. В результате, как отмечал министр финансов Стивен Мнучин, семья из двух родителей и двух детей сможет получить 3 тысячи долларов.