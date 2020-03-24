21:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей.
Девелоперы торговых центров могут оказаться в ситуации дефолта перед банками на сумму около 1 трлн руб., следует из письма Российского совета торговых центров (РСТЦ) премьеру Михаилу Мишустину. РСТЦ отправила обращение в правительство 24 марта.
Владельцы торговых центров уточнили, что строительство объектов осуществляется за счет кредитных средств, совокупный объем займов оценивается не менее чем в 1 трлн руб.
Поскольку арендная плата часто рассчитывается исходя из оборота торговых сетей, то в ближайшее время платежеспособность самих торговых центров тоже может оказаться под угрозой, говорится в письме.
Чтобы не допустить кризиса в отрасли, РСТЦ просит правительство дополнить меры господдержки.
В числе предложений совета:
Кроме того, в РСТЦ надеются на временную отмену остальных налоговых платежей (по земельному налогу и налогу на имущество), пересмотр кадастровой стоимости объектов, а также просят отменить влияние курсовой разницы при исчислении налогов.
Негативный информационный фон
Такие обращения уже направляли девелоперам, в том числе Zara и Reserved. Как отмечали эксперты, если доходы от аренды владельцев торговых центров упадут более чем на 50%, то при наличии кредита в размере от 60% стоимости объекта, продолжать работу смысла не будет.
Елизавета Макарова