Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
12В мире зацвела сакура
12Европейские автомагистрали сковали пробки
21:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано407 485+40 028
Скончалось18 226+2 114
Выздоровело104 234+3 355
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Девелоперы торговых центров могут оказаться в ситуации дефолта перед банками на сумму около 1 трлн руб., следует из письма Российского совета торговых центров (РСТЦ) премьеру Михаилу Мишустину. РСТЦ отправила обращение в правительство 24 марта.

Владельцы торговых центров уточнили, что строительство объектов осуществляется за счет кредитных средств, совокупный объем займов оценивается не менее чем в 1 трлн руб.

Сейчас из-за распространения коронавирусной инфекции девелоперы столкнулись с падением посещаемости и снижением выручки, в том числе у крупнейших арендаторов.

Поскольку арендная плата часто рассчитывается исходя из оборота торговых сетей, то в ближайшее время платежеспособность самих торговых центров тоже может оказаться под угрозой, говорится в письме.

Чтобы не допустить кризиса в отрасли, РСТЦ просит правительство дополнить меры господдержки.

В числе предложений совета:

  • субсидирование процентных ставок по кредитам в размере не менее 4%,
  • реструктуризация займов государственными гарантиями,
  • отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления каникул до 31 января 2021 года.
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Кроме того, в РСТЦ надеются на временную отмену остальных налоговых платежей (по земельному налогу и налогу на имущество), пересмотр кадастровой стоимости объектов, а также просят отменить влияние курсовой разницы при исчислении налогов.

Негативный информационный фон из-за пандемии коронавируса и обвала рубля привел к резкому снижению трафика в торговой недвижимости. Так, Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в московских торговых центрах на неделях перед 23 февраля и 8 Марта оказался почти на 10% хуже прошлогоднего. В расположенных в объектах магазинах fashion-сегмента Shopping Index к концу прошлой недели — более чем на 40% относительно аналогичных дат прошлого года.

Кризис вынуждает торговые сети сокращать персонал и просить владельцев торговых центров об отсрочке или снижении арендных платежей.

Такие обращения уже направляли девелоперам, в том числе Zara и Reserved. Как отмечали эксперты, если доходы от аренды владельцев торговых центров упадут более чем на 50%, то при наличии кредита в размере от 60% стоимости объекта, продолжать работу смысла не будет.

Елизавета Макарова

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:40 MSK, 24.03
 ЕС обрушился с обвинениями на Россию из-за коронавируса
«Это будет война на истощение». Сделка России привела к катастрофе
Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке
На борту лайнера с 85 россиянами выявлен заболевший COVID-19
Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса
Цветение сакуры выманило людей на улицы (фото)
Коронавирус добрался до самого удаленного острова в мире
В центре российского города нашли нацистский бункер
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
С российских дорог уберут шлагбаумы и пункты оплаты Новая система оплаты проезда поможет сэкономить не только время, но и деньги
Кино
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису Контракт Эванджелин Лилли оказался под угрозой
Новости партнеров
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Дети
74-летний Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка Юморист не стал отрицать отцовство
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь