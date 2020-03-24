20:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Биржи решили, что достигли дна
Индексы подскочили на 6−8% в ожидании американской программы помощи экономике на $1 трлн.
Сегодня американские фондовые индексы открылись ростом на 6−8% на фоне ожиданий инвесторов скорого согласования $1 трлн стимулирующей программы Дональда Трампа. Некоторые аналитики уже предположили, что после недавних обвалов и исторических минимумов рынок нащупал дно, и в ближайшее время может начать восстановление благодаря массивным стимулирующим мерам от властей США и Европы.
После открытия торгов на биржах США ведущие фондовые индексы прибавили 6−8%, индекс Dow Jones за первый час подскочил на 1500 пунктов. Ранее днем похожую динамику показали и европейские индексы — немецкий Dax прибавил 8,6%, британский FTSE 100 — 6,8%, французский CAC 40 — 6,1%.
В эфире телеканала CNBC спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что «весьма оптимистично» оценивает перспективы обсуждения в Конгрессе пакета стимулирующих мер и достижения соглашения по нему уже сегодня. В свою очередь, сенатор Чак Шумер и министр финансов Стивен Мнучин также выразили надежду на то, что соглашение будет достигнуто уже сегодня, несмотря на некоторые незначительные разногласия между правительством и конгрессменами.
Лидерами сегодняшнего роста стали крупные американские компании энергетического, промышленного, финансового и потребительского секторов, которые, как предполагается, окажутся в выигрыше от пакета стимулирующих мер. Акции Boeing подскочили в цене на 15,5%, Chevron — на 15%, General Motors — на 13%, Ford — на 17%, McDonalds — на 11,6%, JP Morgan — на 11,4%, Goldman Sachs — на 10,5%.
С учетом других стимулирующих мер от властей Европы некоторые аналитики предположили, что после ряда рекордных падений рынки могли нащупать дно и скоро начнут восстанавливаться. The Wall Street Journal цитирует аналитиков Credit Suisse, ожидающих, что к концу года индекс S&P 500 достигнет отметки в 2700 пунктов, т. е. на 20% выше вчерашнего закрытия. Но ключевым фактором восстановления будет
В свою очередь, аналитик Societe Generale Кит Юке считает, что «титанические усилия центробанков и правительств», возможно, уже «начали улучшать настроения» на рынках. «Общие усилия уже оказались намного больше тех, что были в ходе финансового кризиса 2008−2009 годов. В этот раз меры стали более глобальными и более серьезными», — отмечает эксперт.
Евгений Хвостик