Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
12В мире зацвела сакура
12Европейские автомагистрали сковали пробки
20:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Биржи решили, что достигли дна

Индексы подскочили на 6−8% в ожидании американской программы помощи экономике на $1 трлн.

Источник: AP 2020

Сегодня американские фондовые индексы открылись ростом на 6−8% на фоне ожиданий инвесторов скорого согласования $1 трлн стимулирующей программы Дональда Трампа. Некоторые аналитики уже предположили, что после недавних обвалов и исторических минимумов рынок нащупал дно, и в ближайшее время может начать восстановление благодаря массивным стимулирующим мерам от властей США и Европы.

После открытия торгов на биржах США ведущие фондовые индексы прибавили 6−8%, индекс Dow Jones за первый час подскочил на 1500 пунктов. Ранее днем похожую динамику показали и европейские индексы — немецкий Dax прибавил 8,6%, британский FTSE 100 — 6,8%, французский CAC 40 — 6,1%.

Аналитики объясняют оптимизм инвесторов ростом надежд на скорое выделение правительством США масштабного пакета помощи экономике, бизнесу и населению на сумму около $1 трлн.

В эфире телеканала CNBC спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что «весьма оптимистично» оценивает перспективы обсуждения в Конгрессе пакета стимулирующих мер и достижения соглашения по нему уже сегодня. В свою очередь, сенатор Чак Шумер и министр финансов Стивен Мнучин также выразили надежду на то, что соглашение будет достигнуто уже сегодня, несмотря на некоторые незначительные разногласия между правительством и конгрессменами.

Новость
Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона

Лидерами сегодняшнего роста стали крупные американские компании энергетического, промышленного, финансового и потребительского секторов, которые, как предполагается, окажутся в выигрыше от пакета стимулирующих мер. Акции Boeing подскочили в цене на 15,5%, Chevron — на 15%, General Motors — на 13%, Ford — на 17%, McDonalds — на 11,6%, JP Morgan — на 11,4%, Goldman Sachs — на 10,5%.

С учетом других стимулирующих мер от властей Европы некоторые аналитики предположили, что после ряда рекордных падений рынки могли нащупать дно и скоро начнут восстанавливаться. The Wall Street Journal цитирует аналитиков Credit Suisse, ожидающих, что к концу года индекс S&P 500 достигнет отметки в 2700 пунктов, т. е. на 20% выше вчерашнего закрытия. Но ключевым фактором восстановления будет все-таки борьба с распространением коронавируса.

«Как только рынки увидят, что распространение вируса достигло пика, они тут же начнут отвоевывать позиции. Как бы ни были необходимы стимулирующие меры от властей, самих по себе этих программ достаточно не будет», — считают аналитики швейцарского банка.

В свою очередь, аналитик Societe Generale Кит Юке считает, что «титанические усилия центробанков и правительств», возможно, уже «начали улучшать настроения» на рынках. «Общие усилия уже оказались намного больше тех, что были в ходе финансового кризиса 2008−2009 годов. В этот раз меры стали более глобальными и более серьезными», — отмечает эксперт.

Евгений Хвостик

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
 ЕС обрушился с обвинениями на Россию из-за коронавируса
«Это будет война на истощение». Сделка России привела к катастрофе
Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке
На борту лайнера с 85 россиянами выявлен заболевший COVID-19
Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса
Цветение сакуры выманило людей на улицы (фото)
Коронавирус добрался до самого удаленного острова в мире
В центре российского города нашли нацистский бункер
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
С российских дорог уберут шлагбаумы и пункты оплаты Новая система оплаты проезда поможет сэкономить не только время, но и деньги
Кино
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису Контракт Эванджелин Лилли оказался под угрозой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь