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09:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Товары длительного трезвения. В России может подорожать импортный алкоголь

Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов. Увеличить стоимость зарубежной продукции не менее чем на 7% во всех каналах продаж, включая розницу, намерены в том числе в Beluga Group. Впрочем, рост цен будет во многом зависеть непосредственно от ритейлеров. Но им сейчас не до этого: розничные сети сейчас сосредоточены на обеспечении покупателей товарами первой необходимости.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На этой неделе поставщики алкоголя начали уведомлять своих партнеров о повышении цен на импортную продукцию. Соответствующее письмо (копия есть у «Ъ»), в частности, направила в московские рестораны Beluga Group. Компания информирует о начале процедуры повышения цен: с 1 апреля увеличение стоимости составит от 7% до 15%.

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Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин сообщил «Ъ», что рост цен связан с изменением курса рубля и коснется только импортных брендов. Он также признает, что повышение стоимости зарубежной продукции планируется во всех каналах продаж, включая розницу.

Ранее импортеры алкоголя предупреждали контрагентов о возможных проблемах с поставками продукции из-за коронавируса и закрытия границ. Соответствующие письма в московские рестораны направляла ГК «Лудинг», которая рекомендовала партнерам «для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах». Впрочем, впоследствии в самой компании отправку официальных сообщений рестораторам опровергли. Кроме этого, по словам заместителя гендиректора ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также ресторанами «Ваби-саби» и «Кофе Хауз») Евгения Прохорова, поставщики алкоголя начали уведомлять о начале отгрузок только по предоплате.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте», Auchan и Metro на вопросы «Ъ» не ответили. Вырастут ли цены на алкоголь в торговых сетях, будет зависеть от того, согласятся ли на повышение цен сами ритейлеры, считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

По его мнению, розница сейчас сосредоточена в первую очередь на обеспечении покупателей товарами первой необходимости, включая продукты питания.

Ранее россияне начали активно закупать в продуктовой рознице товары длительного хранения. Так, по данным Nielsen, в начале марта спрос на крупы подскочил на 27,8%, на замороженную продукцию — на 40,9%, на макаронные изделия — на 18,8%, на влажные салфетки — на 21,4%.

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В случае отказа сетей закупать алкоголь по новым ценам дистрибуторам придется либо прекратить поставки и получить за это штрафы, либо продолжать отгрузки по прежней стоимости, работая себе в убыток, отмечает Алексей Поповичев.

Источник «Ъ» в крупной розничной сети отмечает, что ритейлер еще может потребовать у поставщика подробного обоснования повышения цены, поэтому в магазинах ценник может поменяться позднее.

Впрочем, по прогнозам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, подорожание алкоголя не скажется на объеме его продаж в целом. Изменится лишь структура потребления, уточняет эксперт. По его оценке, несмотря на то что для крепкого алкоголя сейчас наступил демографический кризис — потребителей в возрасте от 27 лет сейчас почти в два раза меньше, чем десять лет назад, его продажи по итогам 2020 года вырастут примерно на 10% против 1% годом ранее. Существенную долю займут продажи водки, приобретать которую россияне будут не только для потребления, но и для использования ее в качестве аналога дезинфицирующих средств.

По данным ЦИФРРА, в январе и феврале 2020 года наблюдался рост продаж игристого вина на 2% и 8,2% год к году соответственно. Объем реализации вина за эти два месяца вырос на 3% и 6% соответственно. Но, по прогнозам Вадима Дробиза, в марте эти категории спиртного начнут падать именно в пользу водки. Кроме этого, прогнозирует эксперт, находящиеся на самоизоляции россияне начнут потреблять больше пива, медовухи и пуаре, в результате чего продажи этих категорий по итогам года суммарно могут вырасти также на 10%.

Мария Котова, Анатолий Костырев

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