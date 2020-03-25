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03:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае. Теперь билеты у перевозчика стоят дешевле или примерно на одном уровне с ценами S7 и «Уральских авиалиний», которые тоже снизили цены, особенно на апрель.

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Выздоровело107 247+6 289
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: Reuters

Цены снижаются, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров и поддержать приток денег, сообщили «Ведомостям» сотрудники авиакомпаний.

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Билеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень у «Аэрофлота» стоят на 40−60% дешевле, чем в эти же города в октябре-ноябре 2019 года. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань снизились на 15−20%. Например, билет в Санкт-Петербург в один конец стоит 2300 руб. (осенью — 4600 руб.), в Омск — 3900 руб. (вместо 11 600 руб.), в Краснодар — 2800 руб. (вместо 5500 руб.). Изменения не коснулись дальневосточных рейсов, поскольку тарифы в города ДФО субсидируются из федерального бюджета.

За рубеж «Аэрофлот», как и другие авиакомпании, летать перестали из-за пандемии коронавируса COVID-19. Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун сообщил, что лайнеры с международных линий частично направляются на внутренние рейсы, что приведет к снижению и так убыточных тарифов.

17 марта глава Росавиации и первый заместитель главы Минтранса Александр Нерадько заявил, что ограничения рейсов из-за коронавируса и ослабления рубля повышают риски банкротств авиаперевозчиков. По оценке Росавиации, убытки российских авиакомпаний из-за закрытия международных перелетов превысят 100 млрд руб. до конца года. Правительство приняло меры по поддержке авиакомпаний и туроператоров.

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