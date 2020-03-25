РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России из-за снижения спроса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания «Российских железных дорог») изменяет периодичность курсирования ряда поездов во внутригосударственном сообщении. Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — сказали в холдинге.
В РЖД пояснили, что речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте.