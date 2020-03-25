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09:56 (мск), источник: Интерфакс

Moody’s сочло Россию более устойчивой среди экспортеров нефти к внешним шокам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Россия более устойчива к внешним экономическим шокам, чем большинство экспортеров нефти, благодаря ее гибкому режиму обменного курса и существенным валютным резервам, пишет агентство Moody’s в своем отчете.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то, что мы ожидаем ухудшения в настоящее время — переход к небольшому дефициту бюджета в размере менее 1% ВВП в 2020 году по сравнению с профицитом в 5,3% ВВП в 2019 году — внешние финансы России очень устойчивы с учетом валютных резервов Центрального банка (за исключением золота), покрывающих 90% общего внешнего долга на конец 2019 года по сравнению с 55% в 2014 году», — говорится в отчете.

По оценке Moody’s, те страны, у которых сбалансированные бюджеты или был профицит бюджета в 2019 году, находятся на лучшей стартовой позиции, в том числе Россия, Азербайджан, Катар и ОАЭ.
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«Сбережения, накопленные в Фонде национального благосостояния, которые по состоянию на 19 марта 2020 года после передачи доходов от продажи нефти в 2019 году составили 11,2% ВВП, способны покрыть любой дефицит доходов от нефтяной отрасли и сохранить сильную финансовую позицию России», — отмечает Moody’s.

Агентство понизило краткосрочные прогнозы по цене нефти марки Brent на 2020 год на 30% — в среднем до $40−45 за баррель и на 15% в 2021 году — до $50−55 за баррель.

«Мы предполагаем, что мировой спрос на нефть начнет восстанавливаться вместе с экономикой в конце 2020 года, и что предложение нефти на рынке скорректируется несколько с отставанием. Тем не менее, существуют риски снижения этих прогнозов, вытекающие из неопределенных перспектив мирового роста и вероятности того, что борьба за большую долю нефтяного рынка приведет к еще большему увеличению запасов, и как следствие, к дальнейшему длительному снижению цен», — пишет Moody’s.

В то же время агентство сохраняет свои среднесрочные прогнозы по цене на нефть, ожидая, что они вернутся к средним уровням в $50−70 за баррель.

Существенно более низкие цены на нефть в ближайшей перспективе негативно отразятся на кредитоспособности стран, где значительная часть доходов бюджета и поступлений от экспорта формируется за счет энергоресурсов. Так, в Ираке и Кувейте ожидается снижение поступлений на 10% ВВП, в Омане, Катаре, Азербайджане, Саудовской Аравии — на 4−8%.

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В то же время влияние этих сокращений на кредитоспособность стран будет разным: сильнее всего они скажутся на Кувейте, Бахрейне и Омане, где уже отмечался фискальный дефицит. В лучшей ситуации окажутся страны, которые могут резко нарастить добычу, такие, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Согласно базовому сценарию агентства, ожидается, что Саудовская Аравия во втором квартале увеличит добычу с текущих 9,6 млн б/с до 12 млн б/с, а после вернется к уровням первого квартала. В целом по году это будет эквивалентно увеличению поставок на 5% — при этом стране все равно придется сократить свои резервы также примерно на 5% ВВП. В ОАЭ добыча может вырасти в этом году на 8%.

Агентство отмечает, что уровень долга при текущей экономической ситуации вырастет почти во всех странах-экспортерах нефти, но вряд ли повлечет падение рейтингов.

В настоящее время ликвидные фискальные резервы покрывают более 50% государственного долга России, подчеркивает агентство. В то же время в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Азербайджане и Казахстане резервы значительно превышают госдолг, в Саудовской Аравии — практически полностью покрывают его, а в Омане и Тринидаде и Тобаго — примерно на 40%.

Ожидается, что госдолг Саудовской Аравии увеличится свыше 30% ВВП, Омана — 70% ВВП. В Кувейте, прогнозирует агентство, увеличение госдолга произойдет не сразу, и бремя дефицита бюджета ляжет уже на 2021 год. Также в список государств, в которых ожидается значительное увеличение долгового бремени, агентство включает Бахрейн и Ирак.

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