09:49 (мск), источник: ТАСС
Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам для заболевших COVID-19
По мнению бизнесмена, выступления ЦБ «все больше напоминают плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов».
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал политику Центробанка РФ, заявив, что решение о сохранении ключевой ставки «пробивает дно в болотце», а временный характер прощения процентов по кредитам для заболевших новым коронавирусом является издевательским. Такое мнение он опубликовал в своем
Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения.
В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов.
По мнению бизнесмена, выступления ЦБ «все больше напоминают плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов».
«Плюс еще эта мера издевательского характера о временном прощении процентов для тех, кто заболел коронавирусом, вообще за пределами здравого смысла», — считает Дерипаска.
В целом, по его мнению, ЦБ не рассматривает текущую ситуацию как кризис и не предпринимает решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране. «Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как “соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса”, которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически “встали”, а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек», — сказал он.
Регулятор 20 марта анонсировал меры, направленные на поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии. В частности, ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не брать пени и штрафы за просрочку по кредиту и не обращать взыскание на недвижимость по долгу физического лица, если будет предоставлена официальная справка о наличии коронавирусной инфекции.
Для поддержи малого и среднего бизнеса регулятор расширил программу рефинансирования кредитов.
Помимо этого, для возможности беспрепятственного осуществления