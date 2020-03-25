Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
12Киев на карантине
16В Чехии назвали Европейское дерево года
09:49 (мск), источник: ТАСС

Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам для заболевших COVID-19

По мнению бизнесмена, выступления ЦБ «все больше напоминают плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал политику Центробанка РФ, заявив, что решение о сохранении ключевой ставки «пробивает дно в болотце», а временный характер прощения процентов по кредитам для заболевших новым коронавирусом является издевательским. Такое мнение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения.

В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов.
Олег Дерипаска

По мнению бизнесмена, выступления ЦБ «все больше напоминают плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов».

Новость
Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю

«Плюс еще эта мера издевательского характера о временном прощении процентов для тех, кто заболел коронавирусом, вообще за пределами здравого смысла», — считает Дерипаска.

В целом, по его мнению, ЦБ не рассматривает текущую ситуацию как кризис и не предпринимает решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране. «Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как “соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса”, которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически “встали”, а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек», — сказал он.

Регулятор 20 марта анонсировал меры, направленные на поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии. В частности, ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не брать пени и штрафы за просрочку по кредиту и не обращать взыскание на недвижимость по долгу физического лица, если будет предоставлена официальная справка о наличии коронавирусной инфекции.

Для поддержи малого и среднего бизнеса регулятор расширил программу рефинансирования кредитов.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита 175 млрд руб., ставка снижена с 6% до 4%. При этом конечная ставка для заемщика не должна превышать 8,5%.

Помимо этого, для возможности беспрепятственного осуществления онлайн-переводов между гражданами ЦБ с 1 мая обязал банки не брать с клиентов комиссии за переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей, если общая сумма переводов в месяц не превышает 100 тыс. руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
РЖД отменяют ряд поездов внутри России
Доллар опустился ниже 78 рублей
Опубликовано видео полетов Су-57 на предельных режимах
Италия не дышит. Репортаж из пустого Рима
Фонды Alibaba и Джека Ма передали России медицинские маски
Около трети россиян заявили о дискомфорте при работе из дома
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 233
Перемены 141
Скандальный политолог призвал уничтожить всех либералов в России 138
Помощь и санкции 112
Кино
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису Контракт Эванджелин Лилли оказался под угрозой
Новости партнеров
Вот чего стоит бояться: самые страшные вирусы планеты
Простой способ пресечь ссору на корню
Статистика по клещам
Новое рабство в России: это случится в 2020-м году
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
9 знамениты евреек РФ, красота которых бесспорна
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
Муцениеце не исключает, что вернется к Прилучному Актриса поделилась своими мыслями в новом интервью.
Новости партнеров
Эти 4 мифа о коронавирусе запугали весь мир
Топ мест для отдыха, куда уже совсем скоро можно отправиться россиянам
Почему Путин выбрал именно Мишустина: правда от экспертов
Арбидол от коронавируса: неожиданная правда о препарате
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь