Фонды Alibaba и Джека Ма передали России медицинские маски

Доставлены медицинские маски, тесты на коронавирус, другие средства защиты. Чартерный рейс прибыл в Москву из Ханчжоу 24 марта. Координацией, подготовкой доставки и сбором груза занималась логистическая компания «Цайняо».
Тесты на коронавирус прошли сертификацию в Китае и позволяют существенно ускорить выявление заболевших, говорится в сообщении. Представитель «Цайняо» не смог уточнить, сертифицированы ли тесты в России.
Сейчас в России тест можно пройти только через медработников и при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях.
Ранее Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма направляли помощь и другим странам и регионам для борьбы с новым коронавирусом: среди инициатив — поставки лекарства в Китай,