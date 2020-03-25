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10:09 (мск), источник: Ведомости

Фонды Alibaba и Джека Ма передали России медицинские маски

Благотворительный фонд Alibaba — Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма, одного из основателей китайского интернет-гиганта, доставили в Россию груз медицинских товаров для борьбы с распространением COVID-19, говорится в сообщении Alibaba и ее логистической компании «Цайняо».

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: AP 2020

Доставлены медицинские маски, тесты на коронавирус, другие средства защиты. Чартерный рейс прибыл в Москву из Ханчжоу 24 марта. Координацией, подготовкой доставки и сбором груза занималась логистическая компания «Цайняо».

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Тесты на коронавирус прошли сертификацию в Китае и позволяют существенно ускорить выявление заболевших, говорится в сообщении. Представитель «Цайняо» не смог уточнить, сертифицированы ли тесты в России.

Сейчас в России тест можно пройти только через медработников и при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях.

Ранее Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма направляли помощь и другим странам и регионам для борьбы с новым коронавирусом: среди инициатив — поставки лекарства в Китай, Юго-Восточную Азию, США, страны ЕС, Африку. Фонды финансируют исследования и разработки для лечения коронавируса в Китае и в Институте инфекции и иммунитета им. Питера Доэрти (Австралия) и Колумбийском университете (США).

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Источник:©Аргументы и факты
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