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10:41 (мск), источник: Forbes

Доллар опустился ниже 78 рублей на открытии торгов

Курс доллара опустился ниже 78 рублей вскоре после открытия торгов в среду. Американская валюта преодолела эту отметку примерно в 10:11 мск. Доллар подешевел примерно на 30 копеек, следует из данных торгов в реальном времени.

ЦБ: $ 78.8493   -2.03 € 85.4253   -1.28 ММВБ: $ 77.6175   -0.66 € 83.9625   -0.52
Источник: РИА "Новости"

Евро снижается незначительно, меньше 1% к закрытию торгов во вторник, и держится на уровне 84,4 рубля.

Индекс Мосбиржи на момент публикации рос на 3,26%, индекс РТС прибавлял 4,36%.

Стоимость контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае приблизилась к $28 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Цена выросла почти на 3% к закрытию предыдущего дня торгов.

Американский фондовый рынок накануне закрылся рекордным ростом. Например, промышленный индекс Dow Jones (включает 30 крупнейших торгующихся на бирже компаний США) прибавил 11,3% или 2100 пунктов — это самый большой рост за один день для индекса с 1933 года. К оптимизму на рынках привело то, что конгресс США приблизился к принятию закона об экстренных мерах на $2 трлн для борьбы с последствиями коронавируса.

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