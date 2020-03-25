Доллар опустился ниже 78 рублей на открытии торгов

Евро снижается незначительно, меньше 1% к закрытию торгов во вторник, и держится на уровне 84,4 рубля.
Индекс Мосбиржи на момент публикации рос на 3,26%, индекс РТС прибавлял 4,36%.
Стоимость контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае приблизилась к $28 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Цена выросла почти на 3% к закрытию предыдущего дня торгов.
Американский фондовый рынок накануне закрылся рекордным ростом. Например, промышленный индекс Dow Jones (включает 30 крупнейших торгующихся на бирже компаний США) прибавил 11,3% или 2100 пунктов — это самый большой рост за один день для индекса с 1933 года. К оптимизму на рынках привело то, что конгресс США приблизился к принятию закона об экстренных мерах на $2 трлн для борьбы с последствиями коронавируса.